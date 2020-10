Mer tid til egne hobbyer står høyt på lista for mange. Men i en travel hverdag er det ikke like lett å få tida til å strekke til.

Frank Dahl er blant dem som bruker mye tid på sin lidenskap; Naturopplevelser.

Nesten så mye at han får litt dårlig samvittighet.

Frank Dahl jobber til daglig hos Private Barnehagers Landsforbund og trives med en fleksibel arbeidstidsordning. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

– Av og til kan jeg få litt dårlig samvittighet fordi jeg bruker så mye tid på dette, det har jeg kjent på av og til. Men det har vært verdt det, og jeg føler jeg klarer å holde en viss balanse i det.

Bilder fra turene deler han på Instagram med tusenvis av følgere. Men i kontrast til overnatting i sovepose og urørt natur, har han også en vanlig A4-jobb.

Han jobber til daglig som IT-sjef hos Private Barnehagers Landsforbund. Der jobber de med alt fra support, drift og løsninger for konsernet og medlemsbarnehagene.

I utgangspunktet er det en vanlig åtte til fire-jobb, men en fleksibel arbeidsgiver gjør den ønskede livsstilen mulig.

– Jeg har en veldig ok sjef, som gir oss muligheter.

Her fra overnatting i telt under nordlyset på Svalbard. Foto: Frank Dahl

Noen ganger planlegger han turer, men de fleste skjer mer spontant. Da møter han forståelse om han kommer inn litt senere på jobb.

– Enkelte turer handler det om at det er et spesielt lys eller en spesiell fjelltopp. Da er det sånn at man kan være ute hele natta. Av og til drar man på jobb dagen etterpå, andre ganger kan det hende man begynner et par timer senere.

Måtte google om nordlys kan lage lyd

Tidligere i år hadde fritidsfotografen et unikt nærmøte med en gaupe.

Opplevelsen kommer fortsatt på førsteplass, men et annet sterkt øyeblikk han husker godt, er da nordlyset var så intenst at han måtte google om man faktisk kunne høre lyden av nordlyset.

– Det var så nære at du nesten kunne ta på det, så hørte jeg en sånn knitrelyd. Du hører ikke biler eller fly, du blir veldig lukket inne i det miljøet. Du blir liksom en brikke i det store bildet.

Hans tips til andre som ønsker å bruke mer av tiden sin ute er enkelt:

– Tipset er egentlig bare å starte.

Selv er ikke turentusiasten så glad i å gå på de mest populære fjelltoppene og foretrekker den mer urørte naturen. Foto: Frank Dahl

Det kan også være greit å planlegge lengre turer litt fremover i tid. Da er det avklart med jobben og alle som er avhengig av deg.

– Det er ofte de turene som blir de beste.

– Flere vil ha fleksibel hverdag

– Vi må lære oss å sette enda mer pris på det fine vi har rundt oss. Man trenger ikke nødvendigvis dra andre steder, sier Frank Dahl. Foto: Frank Dahl

Livet er mer enn jobben. Muligheten til en fleksibel hverdag, er noe mange trakter etter.

Forskning viser at bedrifter med fleksibel arbeidstid og sted fører til økt effektivitet og høyere lojalitet til arbeidsplassen.

En undersøkelse gjort av Fafo i 2018 viser at fleksibel arbeidstid er mest utbredt i bransjer der det gjøres «kontorarbeid».

– Det er nok en utvikling i forhold til at fritid er høyere verdsatt enn lønn i enkelte yrker, sier forskningsleder Kristin Alsos i Fafo.

Dette gjelder de fleste, selv om behovet og tenkemåten kommer litt an på situasjonen man er i.

Kristin Alsos er forskningsleder i Fafo. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Det er vanlig å tenke at den yngre generasjonen er mer opptatt av fleksibilitet og det å styre sin egen arbeidstid. Men også de yngre får jo ofte familie etter hvert, og da er det jo egentlig mer det som styrer hvor fleksibel man kan være, og hvor mye fleksibilitet man har behov for i arbeidslivet.

Det er selvsagt ikke er mulig å tilby samme fleksibilitet i alle bransjer, spesielt ikke der det jobbes vakter og skift.

Men for dem som ønsker seg en mer fleksibel hverdag refererer Alsos til Arbeidsmiljøloven paragraf 10–2.

– Arbeidstidsordninger sier noe om at alle arbeidstakere har rett til fleksibel arbeidstid så lange det ikke blir en vesentlig ulempe for virksomheten, sier Alsos.