– Morgendagen blir relativt rolig i nord. Men i helgen får vi et ganske kraftig romjulsvær med mye våt nedbør og sterk kuling til liten storm langs Nordlandskysten på lørdagen.

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør.

Der torsdagen blir rolig, vil fredagen by på snøbyger langs kysten av Lofoten og lenger nord, samt en temperaturøkning fra sør i Norge opp til Nordland.

Lørdag vil Nord-Norge oppleve et lavtrykk som bringer med seg både vind og nedbør.

– Det kommer nok som snø i Nordland, men det går over til regn i lavlandet. Det ser ut til at Finnmark får oppholdsvær først, men at snøbygene kommer utover ettermiddagen.

Meteorolog Hanne Beate Skattør. Foto: MET

Storm i Nordland

I løpet av helgen vil også temperaturen øke flere steder i nord, og det kan spesielt merkes på nedbøren som kommer på søndag.

– Det vil være perioder med regn og sludd i Nordland, faktisk ganske langt nord i fylket. Det blir ikke fullt så mye regn i Troms og Finnmark. Her blir det mer bygepreget nedbør, sier hun og fortsetter:

– Det som kommer i Troms vil nok være sludd eller våt snø, siden gradestokken vil vise rundt null på søndagen.

– Hvordan blir kjøreforholdene i helgen?

– Det er jo et stykke frem i tid, men det kan bli vanskelige kjøreforhold og mye vind med sterk kuling og storm på kysten av Nordland på lørdagen. Du kan kanskje forvente et farevarsel på nedbør, men der må vi vente og se, sier Skattør.

Vind på 25 meter i sekundet og høye bølger utenfor Lofoten i 2013. På lørdag kan flere steder langs Nordlandskysten forvente seg sterk kuling til liten storm. Foto: June Grønseth

Vanskelig nyttårsspådom

Etter helgen vil lavtrykket i nord trekke seg østover. Nyttårsværet er ikke meislet i stein, men det kan se ut til at flere steder i landet vil oppleve overskyet og vått vær.

– Det blir litt grov spådom om nyttårsaften, men det ser ut til at det kan være vått og grått sør i Nordland, mens det nord i fylket og i Troms og Finnmark kan være mer bygepreget og skiftende vær.

Vestlandet vil i helgen også bli truffet av en lang periode med regn, mens Østlandet etter all sannsynlighet slipper unna alt av nedbør både i og etter helgen.

Østafjells vil få plussgrader, sammen med Trøndelag som begge vil ha mye skyet vær inn mot årsskiftet.

– Lavtrykket kommer inn på Vestlandet og, noe som vil gi mye vind og nedbør. Det kommer til å pøse på med ganske mye nedbør over flere dager, mens det på Østlandet bare blir en lokal tåke før helgen, og ellers ikke så mye å snakke om, sier meteorologen.