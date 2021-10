Stor gruppe med russiske jagerfly og bombefly observert utenfor norskekysten

Møtet mellom Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov var ifølge statsminsiterens kontor en høflighetsvisitt.

Dagen etterpå måtte Forsvarets F-16 og F-35 på vingene på grunn av russisk aktivitet utenfor norskekysten.

– Flygruppen bestod av to Blackjack strategiske bombefly, to MiG-31 Foxhound jagerfly, samt Su-24 Fencer rekognoseringsfly. Alt ble ledet av et A-50 Mainstay kommando og kontroll fly, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret Stine Barclay Gaasland til NRK.

Beriev A-50 Mainstay Tupolev Tu-160 Blackjack Tupolev Tu-160 Blackjack og to Mikoyan MiG-31 Foxhound

Første gang for F-35

To F-35 er for tiden stasjonert ut fra Evenes. I januar skal nemlig F-35 overta QRA-beredskapen for Nato.

Med det skal F-16 fases ut.

Dette ble god trening for mannskapet i de nye flyene, som skal ta over en viktig oppgave.

– En av hovedoppgavene til F-16 er å stå på QRA beredskap for Nato. Det betyr at vi på 15 minutter skal kunne fly ut fra Bodø for å identifisere ukjente fly i våre nærområder, forklarer Gaasland.

F-35 overtar jobben for F-16 i 2022. I dag måtte de for første gang identifisere russiske fly utenfor Norge. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Identifiseringen er første gang de nye flyene har gjennomført oppgaven.

Gaasland forteller at det gjennom de siste årene har vært jevnlig aktivitet utenfor Norge.

– Vår oppgave er å identifisere disse ukjente flyene og vise synlighet. Dette er en normal rutine på alle slike oppdrag, sier hun og legger til:

– Hvis vi sammenligner med tidligere år ligger QRA-utrykningene noe lavere så langt i år. I fjor hadde vi totalt 96 identifiseringer. Så langt i år er tallet 48.

Russerne må svare for seg

På spørsmål om hva russerne gjør svarer Gaasland at det ikke er opp til Forsvaret å forklare.

– Russerne må svare for sin egen aktivitet.

– Flykortesjen fløy i internasjonalt luftrom, og dette er noe de har mulighet til å gjøre.

F-16 og F-35 i lufta samtidig. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

I tillegg til F-35 fra Evenes lettet F-16-fly fra Bodø.

De norske flyene fulgte den russiske flyaktiviteten over Troms og Finnmark. I tillegg var et norsk P-3 Orion i samme område og identifiserte det russiske Mainstay-flyet.

– Våre fly var raskt på vingene, og identifiserte de russiske flyene. Identifiseringen ble gjennomført på en trygg og standardisert måte, skriver Forsvaret og legger til:

– Gjennom QRA-beredskapen følger Luftforsvaret fortløpende med på fremmed aktivitet i luftrommet.