– Jeg kan bekrefte at coop.no i perioder er nede på grunn av enorm pågang av kunder som ønsker å kjøpe PS5.

Det forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen hos Coop Norge.

På det meste var det 6800 kunder inne og da gikk serverne ned, sier han.

– Vi var ikke helt uforberedt på at dette kunne skje, og har folk på plass som jobber for stabilisere nettsiden igjen. Coop er vant med stor trafikk på nettsiden sin, men dette ble rett og slett for mange på ett og samme tidspunkt, det beklager vi.

Kun på nett

PS5 har vært tilgjengelig for forhåndsbestilling.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen hos Coop Norge. Foto: John Andreassen

Men i dag lanseres altså konsollen i Norge.

På grunn av korona ble det bestemt at konsollene ikke skulle selges fysisk i butikk.

– Det har kommet noe kritikk for at vi ikke har PS5 i fysiske butikker, men etter ønske fra Sony har vi som alle andre valgt å kun ha maskinene tilgjengelig i nettbutikken vår.

– Kundetrafikken i dag viser at dette var riktig valg. Med den smittesituasjonen som er i Norge i dag ville det vært uansvarlig å slippe så mange kunder inn i butikkene.

PR- og kommunikasjonssjef Elizabeth Gill i Power forteller at de har fått et betydelig antall av PlayStation 5, men at hun vet etterspørselen er større.

Hun mener dog at deres nettsider skal takle trafikken.

Både Elkjøp og Power sier de skal komme med en oppdatering på tallene etter hvert.

Er du blant de heldige som har sikret deg den nye konsollen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

