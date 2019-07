Fnyser av ny protest mot oljeleting: – Dette er motstand på repeat

Hva tenker dere om kritikken fra Natur og Ungdom?

Vi tar kritikken til etterretning.

Stemmer det at tillatelsen kommer «på tross av advarsler fra havforskere og fiskere»?

Det aktuelle området ble foreslått utlyst gjennom 21. konsesjonsrunde. Dette frarådet flere aktører, og området ble trukket, men ble i 2011 innlemmet i TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). DEA Norge fikk tildelt lisensen fra Olje- og energidepartementet i TFO 2016. DEA Norge, nå Wintershall DEA, søkte i april i år om tillatelse etter forurensningsloven til å bore en letebrønn i lisensområdet. Miljødirektoratet sendte søknaden på høring og fikk høringsuttalelser fra Bellona og Natur og ungdom, samt Fiskeridirektoratet. Vår rolle nå har vært å vurdere om tillatelse kan gis og med hvilke vilkår.

Hvorfor er det riktig å gi denne tillatelsen?

Miljødirektoratet har vurdert at boring av letebrønnen er forsvarlig med de tiltakene som Wintershall DEA har beskrevet i søknaden. Brønnen har forholdsvis lave potensielle utblåsningsrater, noe som begrenser mulige konsekvenser dersom et uhell skulle gi en utblåsning. Mulige konsekvenser reduseres også gjennom at fiskeri- og miljøvilkårene som gjelder for lisensen innebærer at Wintershall DEA ikke kan bore fra mars til og med august av hensyn til gyteperioder for fisk og hekke- og fjærfellingsperioder for fugl. Vi forventer ikke konsekvenser av aktiviteten for Trænarevet. Avstanden er tilstrekkelig til å unngå effekter av boreutslippene. Wintershall DEA vil også bruke dynamisk posisjonering av boreriggen slik at mulige skader på havbunnen av ankere unngås. Miljødirektoratet har i tillatelsen pålagt skjerpede krav til beredskap mot akutt forurensning.

Setter man her naturverdier i Lofoten på spill, slik Natur og Ungdom hevder?

Se svar på forrige spørsmål.

Er det riktig at med tillatelsen «motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010»?

Miljødirektoratet (den gang Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning) frarådet at området ble utlyst i 21. konsesjonsrunde i 2010, og området ble ikke med i utlysningen av denne runden. Senere er området tildelt gjennom den såkalte TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Vår rolle nå har vært å vurdere den konkrete søknaden fra Wintershall DEA. Vi gjør konkrete miljøfaglige vurderinger av dokumentasjonen og må i tillegg vektlegge at det er besluttet virksomhet i området gjennom lisenstildelingen.