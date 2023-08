Vil drive Norges beste mottak uten å tjene penger: – Alt vårt overskudd går tilbake

Det operative ansvaret for drift av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Dette innebærer at UDI skal lyse ut anbud, inngå kontrakter og følge opp disse kontraktene med driftsoperatørene. UDI er ansvarlig for at asylmottakssystemet er formåls- og kostnadseffektivt.



Etablering og drift av mottak er konkurranseutsatt, og anskaffelse av mottakskapasitet skjer gjennom inngåelse av privatrettslige kontrakter. At mottakssystemet er konkurranseutsatt antas å bidra til kostnadseffektivitet og nødvendig fleksibilitet i et system der kapasitetsbehov kan svinge mye på kort tid. Ved tildeling av kontrakter vurderer UDI pris og kvalitet. UDI må forholde seg til markedet og de tilbudene de får om drift av mottak, og til gjeldende regelverk. UDI har over tid rapportert at det ikke er systematiske forskjeller i pris mellom de ulike leverandørtypene.



Ulike typer driftsoperatører er representert på asylmottaksmarkedet. Det siste året har det vært en høyere andel private driftsoperatører. Disse har erfaringsmessig størst kapasitet til å opprette mange mottaksplasser raskt, også på kontrakter med kort oppsigelsestid. Bruk av private aktører har vært helt nødvendig for å sikre innkvartering for over 50 000 fordrevne som har kommet fra Ukraina til Norge. Norge har aldri i et så kort tidsrom hatt så høye ankomsttall. Det har medført at både kommunale, ideelle og private driftsoperatører har måttet bidra for å sikre et best mulig mottakstilbud. Dersom det ikke hadde blitt brukt private aktører er det også sannsynlig at vi hadde hatt en dårligere beredskap for å motta flyktninger.



Jeg er opptatt av at fellesskapets midler brukes godt og riktig. Jeg er også opptatt av å håndtere situasjonen med høye ankomsttall av fordrevne fra Ukraina og å ta imot dem som kommer på en så god måte som mulig. Det har blitt gjort en stor innsats over hele landet for å ta imot og innkvartere de fordrevne i denne situasjonen. Det føres ikke oversikt over hvor mye ulike driftsoperatører tar ut i utbytte fra drift av asylmottak.