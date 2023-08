24. februar i fjor gikk Russland til fullskala invasjon av Ukraina.

Med god hjelp fra private drivere av asylmottak ble det bosatt 35.700 flyktninger i Norge.

Dette blir det penger av – og noen har tjent titalls millioner.

– Rødt advarte mot dette med en gang flyktningkrisen fra Ukraina kom, sier stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Rødt).

Årsregnskap fra noen utvalgte asylmottak Ekspander/minimer faktaboks Regnskap for en rekke bedrifter som har avtale om drift av asylmottak er allerede publisert fra 2022: Mottak Nord AS:

Omsetning: 108 millioner kroner.

Driftsresultat: 37 millioner kroner.

Setermoen Mottak AS i Bardu kommune:

Omsetning: 57 millioner kroner.

Driftsresultat: 11 millioner kroner.

Kvæfjord Eiendom AS

Omsetning: 28 millioner kroner.

Driftsresultat: 4 millioner kroner.

Tian Helse AS

Omsetning: 45 millioner kroner.

Driftsresultat: - 7 millioner kroner.

Aurora Omsorg AS

Omsetning: 112 millioner kroner.

Driftsresultat: 7.9 millioner kroner.

Over 20 millioner i utbytte

Det er mange drivere av private asylmottak i Norge. Noen av disse har nå fullført regnskapet for fjoråret. Deriblant Nord-Norsk Mottakssenter AS som drifter asylmottak på Tverlandet utenfor Bodø sentrum.

Tallene vitner om at 2022 ble langt mer travelt enn året før.

Omsetningen gjorde et hopp fra 2.4 millioner kroner til 45.7 millioner kroner.

Regnskapet viser at selskapet har tatt ut 20.6 millioner kroner i utbytte.

Bodø Nu omtalte tallene først.

Nord-Norsk Mottakssenter AS har tatt imot mange flyktninger fra Ukraina. Det har ført til et omsetningshopp på drøyt 40 millioner kroner. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Daglig leder og medeier Are Skancke Andreassen vil ikke utdype ytterligere.

– Regnskapet ligger offentlig ute. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Andreassen til NRK per tekstmelding.

Også styreleder og medeier Morten Pedersen henviser til regnskapet. Dette viser at de i tillegg til utbytte tok ut følgende i lønn:

Daglig leder: 2.007.469 kroner.

Styreleder: 1.800.500 kroner.

Jæren-bandet Skambankt kjørt turnébussen til Polen i mars i fjor for å ta med seg flyktninger fra Ukraina til Norge. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Eksempel på hvor galt det kan gå

Flyktningstrømmen fra Syria i 2014 førte også til at flere private aktører tjente gode penger på å drive asylmottak.

Drevland Lund i Rødt sier de hadde et håp om at det ikke skulle skje igjen.

– Den gangen, som nå, er det store kommersielle aktører som slår seg opp og tjener gode penger.

Ifølge ham bør drift av asylmottak handle om velferd, ikke om å tjene penger.

Tobias Drevland Lund (R) og Rødt mener ingen skal tjene penger på vanskeligstilte, som flyktninger. Foto: Mette Ballovara / NRK

At Nord-Norsk Mottakssenter AS har tatt ut over 20 millioner kroner i utbytte har Rødt-politikeren lite til overs for.

– Det er ganske kvalmt i all den tid det er mange mennesker på disse mottakene som sikkert hadde hatt godt av å få bedre tilbud på mottakene.

Han legger til:

– Dette er et eksempel på hvor galt det kan gå når det er folk som har interesse av å tjene penger som skal drive med mottak av flyktninger.

Les også: Ukrainske flyktningar snudde negativ trend i nord: – Vi vil bli her

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som står for etableringen av nye asylmottak.

Rune Holiløkk Vordahl, regiondirektør i UDI, sier til NRK at Ukraina-krigen blant annet har ført til hastekjøp.

– Behovet for mottaksplasser kan være uforutsigbart, noe vi så tydelig da krigen i Ukraina brøt ut og det kom unormalt mange flyktninger på kort tid, sier han og legger til:

– Da rakk vi ikke alltid å forhandle med leverandørene om pris, og vi ble nødt til å gjøre hastekjøp av mottaksplasser.

Les hele svaret fra UDI her:

Slik fungerer anbudsprosessen Ekspander/minimer faktaboks Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som anskaffer nye asylmottak. Regiondirektør i UDI, Rune Holiløkk Vordahl, forklarer til NRK hvordan anbudsprosessen fungerer. – Utlendingsdirektoratet følger regelverket for offentlige anskaffelser når vi etablerer nye asylmottak. Det innebærer at vi lyser ut driften av mottak gjennom offentlige anbudskonkurranser på Doffin. – Vi inngår enten rammeavtaler med ulike driftsoperatører, og når det er behov for nye mottak gjennomfører vi en minikonkurranse mellom de vi har avtale med. UDI gjennomfører også konkurranser der det inngås enkeltavtaler om beredskapsplasser. På spørsmål om hvilke krav som settes for å drive mottakssenter henviser UDI til regelverket. – Gjennomføres det tilsyn? – UDI gjennomfører kontroll av driften av asylmottakene for å sikre at de drives i samsvar med kontrakt og regelverk. Altså at vi får det vi betaler for. Kontrollene må ikke forveksles med lovpålagte tilsyn som tilsynsorganer fører. Mottakene er underlagt et lovverk på linje med andre virksomheter og blir på linje med disse gjenstand for tilsyn. Det er flere instanser som fører tilsyn med mottak. Det gjelder blant annet Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Det lokale elektrisitetstilsyn og kommunen ved helsetjenesten og brannvesenet. Hastekjøp Men hvordan settes prisen for mottakene? Vordahl forklarer at UDI oppretter mottak etter faste regler som er nedfelt i loven om offentlige anskaffelser. – Vi er den eneste kjøperen i markedet, men det er mange forskjellige leverandører. Det er både kommunale, kommersielle og frivillige aktører som konkurrerer om å levere mottaksplasser til oss. Dette betyr at prisene avgjøres av markedet og av typen mottak forklarer han. – Vi forhandler nesten alltid om prisen når vi får inn tilbud, og gjerne i flere runder. Regiondirektøren sier de samtidig har behov for ulike typer mottak med ulike lengde på avtalene. – Vi har for eksempel behov for akuttmottaksplasser, selv om disse er dyrere enn ordinære mottaksplasser. Behovet for mottaksplasser kan være uforutsigbart, noe vi så tydelig da krigen i Ukraina brøt ut og det kom unormalt mange flyktninger på kort tid. Han legger til: – Da rakk vi ikke alltid å forhandle med leverandørene om pris, og vi ble nødt til å gjøre hastekjøp av mottaksplasser. Avtaler uten makspris Dagens situasjon med langt flere flyktninger enn tidligere gjør også at det har vært behov for avtaler uten makspris. – For at ikke vi skal betale uforholdsmessig mye for plasser når behovet er stort og markedet er presset, har vi også inngått rammeavtaler med makspriser hos en del leverandører, sier Vordahl. – Dette har likevel ikke vært nok til å fylle behovet fullt ut i dagens situasjon. Derfor har vi også vært nødt til å gå ut i det åpne markedet og inngå avtaler uten makspris. Han legger til: I slike tilfeller drar vi god nytte av kunnskapen og erfaringen vi har om hva det vanligvis koster å etablere mottak. Prisen vil også variere ut fra hvor stor risiko leverandørene tar og ut fra hvor raskt mottakene må være i drift, forklarer Vordahl. – Kortsiktige avtaler hvor mottak må bygges raskt, er dyrere enn mer langsiktige avtaler hvor driftskostnadene kan fordeles over tid. Dette gjør at akuttmottakene koster mer per plass enn ordinære mottak. Akuttmottakene kan ha så kort varighet som 6 måneder, mens ordinære mottak kan ha inntil 12 års varighet.

– Det er stor risiko

Sami Hajzeri er styreleder i et annet selskap som drifter asylmottak; Mottak Nord AS.

Selskapet omsatte for 108 millioner kroner og hadde et resultat på 37 millioner kroner. Av dette tok eierne ut 5 millioner kroner i utbytte.

– Det er veldig korte avtaler og veldig mye usikkerhet. Flyktningene kommer ofte på kort varsel og det er en grunn til at det blir tatt en høy pris for å levere disse tjenestene, sier han til NRK.

Sami Hajzeri er styreleder i Mottak Nord AS som har hovedkontor i Gratangen. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Dere tar et utbytte på 5 millioner kroner. Hva bruker dere resten av overskuddet på?

– Vi ønsker å bruke disse midlene som en base for fremtiden. Det skal ikke mye til for at vi får store kostnader, svarer Hajzeri og legger til:

– Derfor er det vanskelig å vite hvor mye vi skal ta ut. For å sikre forsvarlig drift har vi valgt å gjøre det sånn.

– Hva tenker du om kritikk angående at dere tjener gode penger på flyktninger?

– Jeg tenker at det er staten som har bedt oss om å levere en tjeneste. Det er ingen andre som kan levere med de forutsetningene som ligger til grunn.

Hajzeri fortsetter:

– Det er snakk om veldig kortsiktige avtaler, samt usikkerhet og flere risikofaktorer. Vi må ta høyde for alt dette.

Positive til private aktører

Erlend Wiborg i Frp mener det er helt uproblematisk at private aktører driver effektivt og tjener penger.

For ham og Frp er det viktigste at det blir billigst mulig for skattebetalerne.

– Hadde det offentlige gjort det ville det vært dyrere, sier han til NRK.

– Vi er i utgangspunktet positive til at det brukes private aktører. Det får ned kostnadene for skattebetalerne.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener det offentlige på generelt grunnlag bør få ned kostnadene for skattebetalerne. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Wiborg argumenterer for at det er store variasjoner i hvor mange flyktninger Norge tar inn – og at det private raskere enn det offentlige kan håndtere dette.

Men han mener den totale pengebruken er for stor og at det må kuttes på flere måter.

– For det første vil Frp redusere den totale innvandringen til Norge.

– I tillegg må vi se på hvordan disse anbudene fungerer. Jeg kommer til å be regjeringen ta en gjennomgang med tanke på å bruke mindre penger på asylmottak.