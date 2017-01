Flyekspert: – Dette er et frigjøringsprosjekt for Widerøe

I 2013 solgte SAS 80 prosent av aksjene flyselskapet eide i Widerøe, og i fjor solgte SAS resten av aksjeposten.

Men Widerøe har likevel vært avhengig av SAS sitt rutenett for å få flydd inn passasjer til kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge.

Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI.

Det tror førsteamanuensis Espen Andersen ved BI at er en stor del av forklaringen på hvorfor Widerøe nå gjør den største satsingen selskapet noensinne har gjort.

– Dette er et ledd i en strategi for Widerøe for å gjøre seg mindre avhengig av SAS. Det er frigjøringsprosjekt. I stedet for å være avhengig av SAS for å fly inn passasjerer til kortbanenettet, så vil Widerøe gjøre dette selv, mener Andersen.

Opsjon på 15 jetfly

Hvis Widerøe tar ut alle opsjonen har de til slutt kjøpt 15 jetfly, som vil ha større kapasitet enn de 41 propellflyene de i dag opererer med. De nye flyene vil ikke kunne opererer på kortbanenettet, men gir nye muligheter mellom de større flyplassene i Norge.

Selskapet sier selv at det er for tidlig å diskutere hvilke innenlandsruter de nye jetflyene vil operere på, men de tre første flyene vil bli satt i Bergen og Torp i Sandefjord.

– Vi har gledet oss lenge til å fortelle resten av verden hva vi har planlagt, sier Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe. – Det vi ser er at den teknologiske utviklingen går veldig mye raskere innen jetfly. Det norske skatte- og avgiftssystemet gjør at det lønner seg å fly lange strekninger. De korte strekningene som vi tradisjonelt har fløyet blir stadig mer ulønnsomme, fortsetter hun. Foto: Ola Helness / NRK

– Leter etter en nisje

Selskapet sier også at de på sikt vil vurdere å opprette nye utenlandsruter.

– Jeg tror Widerøe nå leter etter en nisje som de store selskapene ikke klarer å betjene. SAS har orientert seg veldig mot Gardermoen, mens jeg tror Widerøe ser for at de kan fly for eksempel mellom Bergen og Stavanger og Torp. Jeg tror også de ser for seg å fly fra Torp til Nord-Norge, sier Andersen.

– Det koker ned til at Widerøe vil stå på egne bein. SAS flyr når det passer SAS, men for Widerøe er det viktig å fly når det passer dem. På den måten står de friere og kan bedre tilpasse rutene mellom de store flyplassene til kortbanenettet.

I september i fjor skrev Dagens Næringsliv at Widerøe vurderte å bestille inntil ti drivstoffgjerrige jetfly til innenriksruter med lavt trafikkgrunnlag, for eksempel fra Oslo til Haugesund, Molde eller Kristiansund. SAS og Norwegian trafikkerer i dag slike ruter med større jetfly.

Underleverandør

Satsingen kommer etter at Widerøe har vunnet to anbudsrunder for flytrafikk innenlands de to siste årene.

– Avklaringen gjør at vi har muligheter til å utvikle de rutene vi har i fri konkurranse som ikke ligger i en del av anbudet. Det er først og fremst der disse flyene egner seg, forklarer administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe på telefon fra Dublin til NTB.