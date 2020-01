Det vil tilsynelatende ingen ende ta. Og det er ikke nordlendingenes hukommelse det er noe galt med.

Det har vært en særdeles våt januar.

– Det har over lang tid kommet en rad av lavtrykk inn fra Atlanterhavet. At en rekke værstasjoner allerede har nedbørsrekord for januar, viser at det har vært ekstremt vått, sier Bente Wahl, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Meteorolog Bente Wahl sier flere nedbørrekorder er ventet å ryke i helga. Foto: MAGNE VELLE

Værstasjoner i Hattfjelldal, Vevelstad, Bindal, Mo i Rana, Bodø og på Tjøtta har alle hatt sin våteste måned siden målingene startet. For Hattfjelldal sin del var det i 1895.

Også i Trøndelag er flere nedbørsrekorder slått.

Men det har ikke bare vært vått. Det har også vært mildt.

På Skrova Fyr er det satt varmerekord med 3,1 grad for januar måned. Det er det varmeste siden målingene startet der i 1931. Også på Myken på Helgelandskysten har de satt varmerekord og sist uke fant elever ved Nygårdsjøen i Gildeskål hestehov.

Det har ikke bare vært uvanlig mye nedbør i januar. Flere varmerekorder er også knust. Foto: Alf Fagerheim

– Det er på en måte høstsituasjonen som nå gjelder. Mens det i høst var relativt rolig vær, har det nå kommet en rekke fronter med varm, fuktig luft. Det har egentlig pågått siden desember.

Lavtrykkene har ført til svært mye nedbør og ekstra lite dagslys i mørketida.

– Vi er i toppsjiktet av hva vi har målt av nedbør de siste 100 årene.

Og det ser ikke ut til å ta slutt med det første.

– Det vil nok bli flere rekorder før januar er over.

Varme luftmasser fra sør og kald luft fra nord har delt landet i to i et særlig skarpt temperaturskille. Når luftmassene møtes skapes en farlig kombinasjon. Foto: Skjermdump Yr.no

Nytt farevarsel for nedbør og skredfare

Særlig i løpet av helga er det ventet nye nedbørsrekorder.

Det er nemlig sendt ut farevarsel om mye snø på Helgeland og Saltfjellet natt til lørdag og søndag formiddag.

– Det kan bli opp mot 50 centimeter enkelte steder. Det kommer inn fra Trøndelag og blir liggende over Helgeland i hele natt, før det drar seg litt nordover søndag formiddag. Men den verste nedbøren er ventet i natt og tidlig på dagen i morgen, sier Wahl.

Det meldes også om et særlig skarpt temperaturskille.

– Det er et veldig skarpt skille mellom kald luft fra nord, som møter varm luft fra sør.

Hun ber folk som skal passere fjellovergangene være særlig oppmerksomme.

Skal du ut å kjøre? Sjekk veien her.

I tillegg til mye nedbør, har NVE sendt ut farevarsel på grunn av skredfare på Helgeland søndag.

– Lørdag kveld og natt til søndag ventes store nedbørmengder og rask temperaturstigning. Mest nedbør ventes lengst sør, nær grensa til Trøndelag. Mye regn på nysnø forventes å føre til naturlig utløst skredaktivitet. Høyt til fjells, der nedbør kommer som snø, vil områder med fersk vindtransportert snø være ustabile, heter det i varslet.

Og det er ikke bare i Nordland været kan bli farlig utover natta. I Finnmark er det ventet storm og polart lavtrykk. Folk der bes om å holde seg innendørs til været har roet seg.

Les også: Kapteinen hylles i sosiale medier etter spektakulær «parkering»

Det har vært mange stengte fjelloverganger i januar. Tidligere denne måneden skrev NRK om Ronny Vollan som tok beina fatt og jogget over Beiarfjellet da veien ble stengt. Foto: Ronny Vollan

Hurtigruten i storm Du trenger javascript for å se video.