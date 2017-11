Flere fly velger Norge på vei til USA: – Medvind er veldig god butikk

Det flyr stadig flere fly over norsk luftrom som ikke lander på norske flyplasser. Istedenfor å fly rett over havet mot USA, velger flyselskapene og fly nordover før de legger kursen vestover.

– De siste fem årene har det vært en dobling av overflyvninger i luftrommet som Nord-Norge har ansvar for. Det har vært en formidabel økning, sier sjef for kontrollsentralen i Bodø, Raymond Ingebrigtsen.

Han forteller at det er store flyselskap som Etihad, Emirates og Qatar Airways som er de største brukerne av norsk luftrom.

– Lønnsomt for begge parter

Ettersom alle flyselskapene som bruker norsk luftrom må betale en avgift til Avinor, betyr økning i trafikken også store ekstrainntekter, faktisk flere titalls millioner kroner og en betydelig del av inntekten til Avinor flysikring.

– For oss er økningen positiv. Vi må selvsagt øke i bemanningen når det er perioder med mange overflyvninger, men utover det er det ikke noe som må investeres i, forteller Ingebrigtsen.

Sjef for kontrollsentralen i Bodø Raymond Ingebrigtsen er fornøyd med økningen av flytrafikk over Norge. Foto: Martin Steinholt / NRK

Hver eneste dag går det fly fra Abu Dhabi til USA. Flere av disse velger å fly nordover gjennom norsk luftrom.

Ingebrigtsen forteller at flyselskapene har beregningsprogrammer som beregner hvilken rute som er mest lønnsom for de å fly.

– Norge ligger veldig gunstig til, først og fremst for flyginger som går vestover mot USA, sier han.

– Resultat av ny teknologi

Vindforholdene i Norge er en av hovedgrunnene til at flyene benytter seg av norsk luftrom.

– Medvind er veldig god butikk for oss. Flyselskapene taper mindre penger når de flyr med medvind, sier Ingebrigtsen.

En annen grunn er at det er billigere å fly over Norge enn Storbritannia, derfor velger store flyselskap å fly over Norge og bue reisen sin rundt De britiske øyene.

Den lilla streken viser et fly som er på vei fra Abu Dhabi til Dallas i USA. Flyet har gått rett over Bodø og buer banen sin rundt De britiske øyene. Foto: FLIGHTRADAR24

Dette fører til at flyreisen kan bli litt lengre, men kostnadene for flyselskapene blir mindre. Sjef for kontrollsentralen i Bodø Raymond Ingebrigtsen tror ikke den store økningen vil fortsette i årene som kommer.

– Jeg ser ikke for meg at det vil fortsette å øke like mye som det er gjort hittil. Oppgangen er nok et resultat av ny teknologi og nyere flymaskiner.

Men den største grunnen til at trafikken over norsk luftrom har doblet seg de siste fem årene kommer på grunn av nye fly.

– De nye flymaskinene har lengre rekkevidde, og kan fly opptil 12–13 timer. Dette gjør at de kan reise over større områder uten å mellomlande, forteller han.