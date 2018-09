Fjelløp nesten like populære som festivaler: – Folk selger startnumre på svartebørsen

De blir stadig høyere, brattere og mer folksomme. Fjelløpene i Norge har aldri hatt flere påmeldte, og noen av løpene blir fulltegnet lenge før start.

I helga ble Lofoten High5 arrangert i Svolvær. Fjelløpet har utviklet seg til å bli en konkurranse hvor nærmest alle vil være med. I år ble det stopp på fire hundre deltakere.

Det førte til at startnumre ble solgt på svartebørsen. Arrangøren har registrert rundt 150 bytter, som betyr at folk har solgt startnummeret sitt videre.

– Interessen er helt fantastisk. Folk driver rett og slett og langer startnumre, forteller Stein Alsos, som er blant arrangørene.

Utfordrer i-landslivet

Ifølge en oversikt på Kondis.no, har det vært nesten en tredobling av antall fjelløp i Norge de siste ti årene. I 2008 ble det registrert 74 fjelløp i Norge.

I 2018 har Kondis registrert 206 slike arrangementer over hele landet.

Siden registrerer ikke alle løp, og ifølge vikarierende nettredaktør Olav Engen, er det sannsynlig at rundt 50 fjelløp må legges til på lista.

Redaktør i magasinet Runner's World, Sara Skarabot Pedersen, forteller at de i løpet av de to siste årene har sett en enorm økning i antall fjelløp og påmeldinger.

Særlig etter Norge fikk sitt første såkalte skyrace i Tromsø i 2014, har antallet eksplodert. Pedersen tror det handler om at folk ønsker å komme seg ut av komfortsonen.

I 2014 ble Tromsø Skyrace Norges første av sin sort. Her er Eirik Haugsnes, en av vinnerne fra årets løp. Foto: Jordi Saragossa / Tromsø Skyrace

– Det kan tolkes som et motsvar på det komfortable i-landslivet og det materialistiske. Folk søker seg til stadig brattere steder, og i større grad ønsker de å utfordre egne grenser, forteller hun.

Pedersen tror fjelløp som Lofoten High5 og Tromsø Skyrace har gjort at løping i motbakker har blitt mindre skummelt, og gir sosiale medier noe av æren.

– Det er noe med det å se på Facebook at naboen har sykla Birken, eller at søstera har tatt løpeturen på fjellet. Da tenker man liksom at «dette kan jeg også klare!».

– Den nye festivalen

Halvannen måned før Lofoten High5, var løpet fulltegnet. Arrangørene hadde aldri trodd interessen skulle være så stor.

– Man kan kanskje si at det har blitt vel så populært som musikkfestivaler, forteller Alsos.

Rundt 400 deltakere kjemper seg over totalt fem fjell, under Lofoten High5 i Svolvær. Foto: Christina Lunde / Lofoten High5

Han tror det handler om en kombinasjon av folk som ønsker å løpe så fort som mulig, og de som bruker god tid på å nyte turen.

Det samme inntrykket har Pedersen. Mens «joggebølgen» på 90-tallet handlet mye om fart og å slå rekorder, er det blitt et større fokus på å sette ned tempoet, for å nyte opplevelsene.

– Det gjør at løpene tiltrekker seg både erfarne, og de mer uerfarne, sier Pedersen.