Salten og Lofoten tingrett har i en kjennelse varetektsfengslet de fire siktede i voldtektssaken fra Vesterålen.

De fire ble tatt inn til avhør for to dager siden, og har så langt avgitt avvikende forklaringer. På bakgrunn av dette, ønsket politiet tid til å etterforske saken og sikre flere bevis.

Blant annet er det ønske om å sikre såkalte skybevis, bilder eller kommunikasjon som er lagret på internett og ikke i den enkeltes telefon.

Politiet fikk medhold i begjæringen om at brev- og besøksforbud i hele perioden. De siktede blir også plassert i isolasjon den første uken.

De fire mennene som er i tjueårene, har tilhørighet til Nordland, og er siktet for medvirkning til grov voldtekt av en kvinne i tjueårene.

Hendelse i et busskur

Søndag fikk politiet i Nordland melding fra en innringer om en hendelse i et busskur i Vesterålen.

Onsdag ble det kjent at politiet ber om at de fire mennene som er siktet for seksuelt overgrep på Sortland i Nordland natt til søndag, varetektsfengsles.

– De fire er alle siktet for seksuelt overgrep. Mennene er i 20-årene og har tilhørighet i Nordland, opplyser Nordland politidistrikt.

Torsdag ble fengslingsmøtet holdt.

Fare for bevisforspillelse

Politiadvokat Kine Reierth sier til NRK at begjæringen om varetektsfengsling er fordi påtalemyndigheten mener det er fare for bevisforspillelse.

– På hvilken måte er det fare for bevisforspillelse?

– Hendelsen har skjedd, men det er foreløpig tidlig i saken. Det er tatt beslag i blant annet skytjenester, som er flyktige bevis. Dette er bevis som er lett å påvirke dersom man får tilgang til disse.

– Det er også vurdert påvirkning av vitner og at de siktede kan forenes om forklaringer.

Politiadvokaten bekrefter at det er ulike forklaringer fra de siktede, men at hun ikke ønsker å gå nærmere inn på hva som er ulikhetene.

Siktelsen som er tatt ut er grov voldtekt og medvirkning til dette, opplyser Reierth.

Motsatte seg varetektsfengsling

De siktede i saken motsetter seg varetektsfengsling.

Det var i dag fire separate fengslingsmøter i Midtre Hålogaland tingrett.

Tor Haug er forsvarer til en av de siktede.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han mener at han ikke har gjort noe galt i denne saken, sier Haug.

Advokat Tor Haug forsvarer én av de siktede i saken. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Dermed samtykker heller ikke Haugs klient til å sitte i varetekt, og opprettholdt at han ikke erkjente straffskyld også i tingretten i dag. Han begjærte seg også løslatt i fengslingsmøtet.

– Min klient er sliten av å sitte på glattcelle for ting han selv ikke mener han har gjort. Det vil bli en stor belastning for han hvis han blir varetektsfengslet.

– Betyr dette at din klient ikke var i busskuret?

– Han var i busskuret, men hans rolle var en annen.

– Min klient har heller ikke vært i kontakt med de andre siktede i saken disse dagene.

Dokumentene i saken er klausulert.

Erkjenner ikke straffskyld

Rune Nielssen er forsvarsadvokat til en av de andre siktede.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier han.

– I dag argumenterte jeg i retten for at vilkårene for straffskyld ikke er oppfylt. Han begjærte seg løslatt i fengslingsmøtet i dag.

Heller ikke de to andre siktede i saken erkjente straffskyld i tingretten i dag.

– Det er selvfølgelig en påkjenning å bli siktet for en slik overtredelse, sier forsvarer Hanne Elise Skare om hennes klient.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med den siste forsvareren i kveld.