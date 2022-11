Fire menn siktet for seksuelt overgrep

Mennene er i 20-årene og har tilhørighet i Nordland.

Det var søndag ettermiddag at politiet mottok en melding fra en innringer som fortalte om det politiet omtalte som en hendelse.

Dette skal ha funnet sted i et busskur på Kleiva i Sortland kommune i Vesterålen.

På bakgrunn av dette startet politiet åstedsundersøkelser på stedet.

Av hensyn til etterforskningen, har ikke politiet ville si noe. Før nå.

– Etter flere etterforskningsmessige skritt kan politiet informere om at det er pågrepet og siktet fire menn i saken. De fire er alle siktet for seksuelt overgrep, sier politistasjonssjef Bjørn Følstad Larsen i en pressemelding.

Politiet har påbegynt avhør av de siktede. Det vil også bli vurdert om disse skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Politiet er kjent med at det verserer mange rykter og bilder på sosiale medier om hva som har skjedd og hvem som har vært involvert. Slike rykter kan være skadende for de som blir omtalt, og politiet ber om at man unngår å spre rykter og bilder. Politiet har mottatt flere tips i saken og vil takke alle som har kommet med tips. Politiet tar kontakt dersom tipset vurderes som interessant for etterforskningen, heter det i pressemeldingen.

Tirsdag ble det gjennomført avhør av fornærmede.