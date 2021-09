Høstferien fører til «ketchupeffekt»: – Mange bestiller ferien de drømmer om

Kun en brøkdel av nordmenn har valgt å reise til utlandet under pandemien.

Ifølge SSB var det i andre kvartal 2019 totalt 1.28 millioner nordmenn som reiste til utlandet.

I andre kvartal 2021 var det «kun» 100.000 som reiste ut av landet.

Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving, sier de endelig begynner å merke en kraftig endring.

Forrige uke var Vings beste salgsuke siden pandemien brøt ut.

– Vi har ventet lenge på ketchupeffekten, og det er fantastisk å se at mange endelig bestiller feriene de drømmer om, sier Zachrisson.

Men fortsatt er det langt igjen til 2019-nivå.

Mange vil ut av landet i høstferien

I likhet med Ving har reisebyrået TUI merket at flere vil på utenlandsreise igjen.

– Reiselysten er til stede og det er stadig flere som sikrer seg en ferie i vinter. Det er en spesielt positiv trend for de tre neste månedene av året – oktober, november og desember, sier Nora Aspengren i TUI til NRK.

Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI. Foto: TUI

Høstferien i skolen fører også til at flere bestiller.

– Noen avganger har skutt i været og har nesten tredoblet salget de siste to ukene. Reiser med avreise i høstferien er absolutt mest populært, sier Aspengren.

Det samme merker Zachrisson i Ving.

– Høstferien ser bra ut, da øker vi antall flyvninger til Middelhavet. Her er det kun få plasser igjen.

Bestiller sent

Men selv om trenden for reiseselskapene er positiv er det fortsatt mye som henger igjen etter en lang pandemi.

– Bookingmønsteret vi ser nå er typisk for trendene vi har sett under pandemien. Veldig mange bestiller tett opp mot avreise, og det er absolutt flest voksne som reiser uten barn som bestiller nå, sier Nora Aspengren til NRK og legger til:

– Mange er fortsatt litt avventende, og vi har dessverre måttet utsette vinteroppstarten fra noen av våre regionale flyplasser.

Per Arne Villadsen, direktør i Berg-Hansen. Foto: BergHansen

Hun erkjenner at de ikke er i nærheten av et normalt reiseår totalt. Det samme sier Per Arne Villadsen, administrerende direktør i reisebyrået Berg-Hansen

– Det er fortsatt en god del skepsis knyttet til utenlandsreiser. Vårt inntrykk er at så mange som mulig utsetter så lenge det er usikkerhet, sier han til NRK.

Han presiserer imidlertid at han har god tro på fremtiden.

– I 18 måneder har folk fått beskjed om å holde seg hjemme. Så lenge vi får høre at det går greit å reise tror jeg antall reisende vil gå kraftig opp. Reiselysten er der, sannsynligvis høyere enn tidligere. Det handler om å vende seg til den nye hverdagen.

Mange ønsker å reise til utlandet, men det er nok lenge til strendene er så fulle som her, før pandemien, i Praia da Rocha i Portugal. Foto: Knut-Sverre Horn

Stor tro på sommeren 2022

Direktøren i Berg-Hansen forteller videre at usikkerheten hovedsakelig er knyttet til det å krysse grenser. Flyene i Norge blir mer og mer fylt opp.

Sol, varme og strender er noe mange nordmenn har savnet det siste året. Foto: Petter Strøm / NRK

Han tror dette vil smitte over på utlandet.

– Vi er veldig optimistiske med tanke på reiser i 2022. Både med tanke på jobb-, gruppe- og privatreiser.

Avinor fører statistikk over hvor mange fly som går til utlandet fra Norge. Under viser antallet reiser ut av landet i juli og august de siste tre årene.

Marie-Anne Zachrisson i Ving tror også 2022 vil bli et godt år for reiseglade og reisebyråene.

– Neste sommersesong ser lovende ut, mange av våre kunder som fikk sin ferie innstilt på grunn av reiseråd i år, har booket om til neste sommer, forteller hun.

Hennes kollega, Svein Erik Bjørheim, sier reiser til storbyferier har begynt å ta seg opp igjen. Roma, Paris, Barcelona, København og Krakow er byene flest bestiller storbyreiser til akkurat nå hos Ving.

– Forrige uke solgte vi over dobbelt så mange storbyreiser som vi gjorde i hele august, sier Bjørheim, leder for Vings ruteflyavdeling.

– Mange har ment at helgeturer til storbyer er en type ferie vi ville måtte vente lenge på at folk skulle begynne å bestille igjen, så vi er glade for å se at lysten er tilbake allerede.