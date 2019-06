Fergehavariet var nær identisk med stor kriseøvelse: – Skremmende likt

– Den er skremmende lik scenarioet som vi hadde under Øvelse Nord for fem uker siden. Både det at det var røykutvikling, passasjertall og de ressursene som ble brukt under øvelsen, gjør at den er nesten identisk med dagens hendelse.

Like nord for Helligvær fikk bilferga «Landegode» full motorstans på vei til Bodø, tidligere i dag. En storstilt aksjon ble satt i gang med en rekke fartøy, deriblant to redningsskøyter.

Ferga fikk i gang motoren til slutt og passasjerene slapp å bli evakuert.

Erlend Frithjof Hagenes mener derimot at dagens hendelse gikk bra på grunn av godt vær.

Han var sjef for Øvelse Nord, en stor kriseøvelse med 1500 deltakere, som ble arrangert for kun fem uker siden.

Erlend Frithjof Hagenes, leder for Øvelse Nord. Foto: Nord universitet

– Hadde det vært høstvær og høye bølger i Vestfjorden, ville det nok sett helt annerledes ut. En ferge uten fremdrift i høye bølger er som en balje i sjøen. Det har et potensial til å bli en storulykke.

– Lenge til jeg reiser igjen

Hagenes forklarer at båten gynget litt i sjøen, men at det var forholdsvis rolig. Det gjorde at de lett fikk satt i land brannvesenet som fikk sjekket maskinrommet.

– Faregraden kan diskuteres, men vi vet jo at ting som skjer i et maskinrom kan komme ut av kontroll. Jeg syns Torghatten Nord har håndtert dette på en flott måte.

En av de 155 passasjerene var svensken Christer Murray. Han hadde vært en uke på fisketur på Å i Lofoten og må nå belage seg på en lang tur hjem.

– Vi har mistet flyet nå, så det blir vel litt venting. Jeg syns ikke vi fikk så mye informasjon og bølgene var ubehagelig. Man blir jo litt redd. Vi så i øynene på folk at de var nervøse. Jeg kommer nok ikke til å reise bort på en stund nå, sa Murray.

Svenske Christer Murray var om bord på fergen da den fikk motorstopp. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ubehagelig syns også Ingvar Karlsson det var. Mannen fra Strømstad sier at de ble litt urolig da folk begynte å snakke om røyklukt. Han ble tryggere da han fikk snakke med røykdykkerne.

– Ja, det var betryggende å få informasjon fra dem. Vi mistet flyet vårt i dag, men vi har hatt det veldig fint ellers. Fint fiske, godt folk og generelt veldig trivelig.

Svenske Ingvar Karlsson sier at en prat med røykdykkerne som kom om bord i båten var betryggende. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Akkurat som en vanlig tur

Karl-Roger Johnsen er derimot en vaskeekte nordlending, og er vant til sjø.

– Det var akkurat som en vanlig tur, vi fikk bare motorstopp. Jeg så ikke noe dramatikk. Det tok bare litt lengre tid med godt vær og blide passasjerer.

Han så ikke til noen nervøse passasjerer og mener været var så godt som det kunne blitt.

– Vestfjorden er Vestfjorden. Det er uvær på havet, da får du dønninger. Jeg syns folk tok det sporty. Folk løp jo ut for å se på helikopteret. Ellers fikk vi mat og drikke så mye vi ville.