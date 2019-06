Like nord for Helligvær fikk bilferga full motorstans da den var på vei til Bodø tidligere i dag. En storstilt aksjon ble satt i gang med en rekke fartøy, deriblant to redningsskøyter.

Det er 155 passasjerer om bord, i tillegg til et mannskap på 13. Et redningsinnsattslag fra Salten Brann ble sendt til ferga med slokkeutstyr for å være i beredskap.

Redningsskøytene Odd Fellow III og Det Norske Veritas kom til og har bidratt til å få båten under slep.

Hovedredningssentralen valgte å sende alle tilgjengelige ressurser ut til havaristen da ferga meldte om røykutvikling og varmgang i hjelpemotoren. I en melding på sine nettsider skriver de videre at en eventuell brann i passasjerførende fartøy kreve rask evakuering og stor innsats.

Se bilferga drive i sjøen Du trenger javascript for å se video.

Røykutvikling

Det ble også meldt om røykutvikling knyttet til reservemotoren på grunn varmgang, men det var aldri snakk om noen brann. Det skal likevel ha vært noe varmeutvikling i motorrommet.

– Det var flere redningshelikoptre på stedet og på vei til ferga, men disse er sendt hjem. Dette var en føre var-situasjon, det har aldri vært noen nødmeldinger. Men vi bestemte oss for å være i forkant og dette har gått så bra som det kunne ha gått, sier redningsleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen.

Han understreker at det aldri var noen fare for at skipet skulle gå på grunn som følge av motorstansen.

Meldingen om motorstansen ble meldt inn til HRS like før klokka 09.30.

Her ligger MF «Landegode» med motorstans. 155 passasjerer er om bord. Foto: Gisle Forland / NRK

Illustrasjonsfoto: MF «Landegode» trafikkerer mellom Bodø-Værøy-Røst og Moskenes. Fartøyet som måler 96 meter og har plass til 390 passasjerer. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK