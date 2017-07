Fastleger skriver ut potenspiller til 18-åringer

Sexolog og rådgiver Trude Slettvoll Lien ved Sex og samfunn advarer mot at leger skriver ut reseptbelagte potenspiller til unge menn.

– Det er problematisk at det skal være en quickfix-løsning på alt. Det er ikke alt som kan løses med piller, mener hun.

Sex og samfunn er Noregs største senter for seksuell helse, og hit kommer mange unge menn som sliter med ereksjonsproblemer. De siste årene har antall unge menn som får skrevet ut reseptbelagte potensmidler nær doblet seg, viser tall fra Reseptregisteret.

– De som kommer til meg med den problemstillingen, har vært hos legen sin først. Nær alle hadde fått resept på prestasjonsfremmende midler uten noen videre samtale. De reagerer selv på at 18-20-åringer skal ta den samme medisinen som 70-åringer, sier sexolog Trude Slettvoll Lien.

Lav selvtillit og prestasjonsangst

De unge mennene forteller om ereksjonsproblemer, men årsakene kan være vidt forskjellige.

– En gutt jeg nylig snakket med var sammen med ei jente, men hadde en homofil identitet. Han fikk piller for å få til samleie, seier Lien.

Det kan være mange ulike grunner til at unge gutter føler de trenger potenspiller.

– Det kan handle om legning, lyst, tenning eller lav selvtillit. I vårt samfunn er det forventet at menn skal prestere under samleie. Noen har opplevd ting som er vonde og vanskelige. Kanskje har noen ledd av deg en gang. Slike minner sitter dypt, sier Lien.

Da er det viktig å finne ut hvor problemet egentlig ligger, hva det handler om.

– Mange unge mennesker går med tanker om seksualitet som ikke har rot i virkeligheten. Da må vi snakke om det, sier sexolog Trude Slettvoll Lien.

– Det er ikke slik i virkeligheten at penis skal opp og stå og jenter skal være kåte. Alle som har levd litt og hatt et seksualliv vet at dette går litt opp og ned. Hvis ingen har snakket med deg om det, og isteden gir deg en pille, tror jeg vi er på ville veier, sier Lien.

Påvirket av porno

Porno er bare et klikk unna på internett. Det preger seksualvanene til en del ungdommer. 9 av 10 gutter ser på porno, ifølge en svensk undersøkelse fra Uppsala universitet.

– Noen av de vi snakker med har ingen andre opplevelser enn det de har sett på porno. Virkelighetens verden er litt annerledes. Kanskje må vi senke ambisjonsnivået og slappe av litt.

Legeforeningen: – Bør sjekke grundig

Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen mener økningen i antall unge menn som bruker potenspiller kan forklares med at flere nå velger å oppsøke lege for å få hjelp enn tidligere.

Leder Tom Ole Øren, leiar i Allmennlegeforeningen. Foto: Presse

– Før var nok dette mer tabubelagt. Ikke alle visste at det fantes medisiner. Men vi skal selvsagt ikke bruke piller som en lettvint utvei. Før vi skriver ut medisiner, skal vi alltid undersøke om det er en fysisk eller psykisk årsak som ligger bak, sier han til NRK.

Men om ereksjonssvikt er fysisk kan potenspiller hjelpe.

– Det er langt ifra alltid piller er nok, men om problemet er fysisk kan medisinen hjelpe, sier Øren.