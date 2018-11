Får ikke utsatt frist: – Frykter at vintersesongen blir en fiasko

Fungerende underdirektør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratet skriver i en epost at informasjonen om innfasingen av fartøyinstruks for mindre fiskefartøy har vært bredt kommunisert, og fartøyene som nå skal sertifiseres (fiskefartøy 8-10,67 meter bygget i perioden 1983-1992, samt fartøy bygget før 1983 som skal benyttes i fartsområde Kystfiske) har dermed hatt mange år på seg til å planlegge og gjennomføre kontrollene.

– Vi er innforstått med at det er noe ventetid på utarbeidelse av dokumentasjon hos enkelte godkjente foretak. Dette gjelder særlig de som er lokalisert i de nordligste fylkene, sier Lie.

Sjøfartsdirektoratet har tett dialog med alle de godkjente foretakene om deres kapasitet til å sertifisere fartøy. Flere av dem melder om kort ventetid på selve fartøysinspeksjonen, men at det er noe lenger ventetid på utarbeidelse av stabilitetsberegninger. Derfor vil vi nå be godkjente foretak som har lang ventetid om å vurdere bistand fra andre godkjente foretak eller skipskonsulenter for å forsere godkjenningsprosessen. Når det gjelder de fartøyeierne som har fått gjennomført kontroll og venter på nødvendig dokumentasjon for å få fartøyene sertifisert forventer vi fra direktoratets side at godkjente foretak gjør sitt ytterste for at de kan for å få utarbeidet påkrevd dokumentasjon. Vi vil fra direktoratets side følge dette opp umiddelbart.

For øvrig vil Sjøfartsdirektoratet påpeke at det ikke er noe hinder for at fartøyeiere nordpå bruker godkjente foretak lenger sørover i landet.

– Mange har gjort det, og et godkjent foretak gjennomfører da ofte flere kontroller samtidig i forbindelse med samme reise, sier Lie.

Han påpeker at fartøy som er ferdig kontrollert innen fristen kan få utstedt fartøyinstruks for fartsområde fjordfiske dersom det bare er stabilitetsberegninger som gjenstår. Fristen for å utarbeide stabilitetsberegninger er 1. januar 2021 for fartøy 9-10,67 meter og 1. januar 2022 for fartøy med største lengde 8-9 meter for fartøy som kun skal benyttes i fartsområde fjordfiske.

– Dette gjelder imidlertid ikke de som fisker med not og tar om bord fangsten.

