– Dette kom både brått og brutalt.

Elin Solli Orrhaug står foran ruinene av det som har vært et viktig driftslokale for Orrhaugen gård i Bleikvasslia i Hemnes.

I morgentimene torsdag begynte det å brenne her.

På gården har de blant annet skapt næring av å produsere kamkake. En bakst med lange tradisjoner i kommunen. I bygninga var det både kontor, kafé og bakeri.

Elin Solli Orrhaug forteller om hvordan hun fikk nyheten:

– Jeg skulle en tur på do, og fikk en telefon fra politiet. Da jeg så ut så jeg et flammehav av en annen verden.

Mistet mye i brannen

Hun bor rundt 300 meter fra brannstedet.

Det var ikke folk i bygningen da det begynte å brenne. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 5.13 torsdag morgen.

– Da brannvesenet kom fram var bygningen nesten nedbrent og brannmannskapene konsentrerte seg om å stanse spredning, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Det var flere bygninger like ved. Blant annet røykeri, et lagerbygg og et stabbur.

Ingen andre bygninger ble rammet av brannen.

– Mye gikk med i brannen. Utstyr for kjøttforedling, maskiner, bakeriutstyr, restaurantmøbler, PC-er, alt av regnskap ...

– Dette er tragisk for oss. Vi må bare få summa oss, være med familie og venner og få snakka ut, sier Orrhaug.

Skal bygge det opp igjen

Elin Solli Orrhaug sier samtidig at det er utenkelig at dette ikke skal bygges opp igjen.

– Vi skal bygge noe nytt. Akkurat hva det blir vet vi ikke enda.

Slik så det ut torsdag morgen. Foto: Avisa Hemnes