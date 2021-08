I litt over tre år har F-35A fløyet fra Ørland flystasjon der de testet og trente fram til de oppnådde første operative evne for et drøyt år siden.

Nå kommer flyene til Nord-Norge.

1. september inntar de første F-35-flyene Luftforsvarets nye kampflybase i nord, som er under bygging på Evenes.

Dermed starter forberedelsene til å overta Nato-beredskapen i nord. En oppgave F-16 har utført ut fra Bodø i 40 år.

Det foregår en hektisk byggeaktivitet på Evenes om dagen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Øvelsen Falcon Deploy skal foregå i tidsrommet 1.–15. september, og blir den første operative øvelsen ut fra Evenes.

Allerede dagen etter starter mellom seks og åtte fly starte testing og forberedelser på Evenes. Det skal også trenes på skarp våpenbruk med F-35-flyene, som skal ha bomber om bord.

Forsvaret har i dag om lag 300 soldater og ansatte på Evenes.

Under øvelsen kommer 200 ekstra personell – fra Ørland og Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon i Sørreisa.

– Evenes har vært et byggeprosjekt i to år. Nå går vi over til å bli en operativ flystasjon og Luftforsvarets kampflybase i nord, sier oberst Eirik Guldvog, som er sjef ved 133 luftving på Evenes.

Må være forberedt på støy

Øvelsen vil merkes godt, både for ansatte på den sivile og militære delen av flyplassen, naboer som bor i nærheten og flypassasjerer ved Evenes lufthavn.

I deler av øvelsen skal F-35 fly inn mot flyplassen fra alle kanter. De to siste døgnene, I tidsrommet 13.–14. september skal F-35 ha fly i lufta kontinuerlig i tre døgn – fort å teste den døgnkontinuerlige beredskapen.

Sjefen ved 133 luftving på Evenes er usikker på hvordan det vil påvirke nattesøvnen til naboene som bor i nærområdet.

– Det er vanskelig å uttale seg om hvordan støyen vil påvirke den enkelte eiendom. Dette er fly med et visst støynivå, det er det ikke tvil om. Vi håper vi greier å ha en god dialog. og gjennomføre på en god måte, sier Guldvog til NRK.

Og legger til:

– Vi har også hatt dialog med dem som driver landbruk og reindrift i området.

– Øvelsen vil merkes i lokalmiljøet., sier oberst Eirik Guldvog, som er sjef på 133 luftving på Evenes. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Også flypassasjerer ved den travle flyplassen vil merke øvelsen.

– Parkeringsplasser er allerede stengt. Det vil heller ikke bli gjennomført boarding av sivile fly når vi tar av med F-35, sier luftvingsjefen.

Målet med øvelsen er å gjøre piloter og støttepersonell kjent med lokale forhold på Evenes.

30.–31. august:

Flytting av personell og materiell fra Ørland.

1. september:

Grunnsteinsnedlegging av MPA-bygg. Mottak av F-35 med tilhørende seremoni.

2.–6. september:

Øving av flyoperasjoner fra Evenes. inntil tre flyperioder per dag. (ikke natt)

7.–10. september:

Skarpskyting fra Andøya. Trening av QRA-konsept.

8.–15. september:

Øvelse rundt Evenes.

11.–12. september:

Ingen flyaktivitet.

13.–14. september:

Test døgnkontinuerlig beredskap

15. september:

Retur til Ørland.