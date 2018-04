Klokken 13:47 fikk politiet melding om funn av en mistenkelig gjenstand under et arrangement i en idrettshall i Mo i Rana. Hallen og et sidebygg ble raskt evakuert. Nå venter politiet på bombegruppen som skal ta hånd om gjenstanden, og evakuerer et område på 250 meter.

– I forbindelse med et arrangement i Ranahallen er det funnet en ryggesekk med ledninger på. Sekken er båret på utsiden av bygget, sier politiets innsatsleder på stedet, Remi Anbakk.

Politiet har fått opplysninger om at en person er observert, som skal ha satt igjen denne sekken før han forsvant. Sekken ble båret ut og satt på utsiden av hallen, hvor den fremdeles står i påvente av bombegruppa fra politiet i Oslo.

I forbindelse med funnet av en grønn, gammeldags tursekk søker politiet nå etter en godt voksen person som skal være omtrent 185 centimeter høy. Personen skal ha vært ikledd en rød allværsjakke og lyse jeans.

Evakuerer område på 250 meter rundt gjenstanden.

Politiet har nå besluttet å utvide evakueringssonen til 250 meter rundt den mistenkelige sekken.

– Gjenstanden står ved inngangen til svømmehallen. Vi venter på mannskap fra bombegruppa som skal undersøke den, sier Anbakk.

– Er det vurdert noe større radius på evakueringsområdet?

– Ja, vi vil sette i gang å evakuere bygninger og bolighus her nå i en radius på 250 meter unna gjenstanden, sier han.

Alle som var i svømmehallen og i Ranahallen er evakuerte. Totalt skal det ha vært om lag 600 personer i de to lokalene, etter det NRK får opplyst.

Området ble raskt sperret av politiet etter de fikk melding om funnet av et mistenkelig gjenstand. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Jehovas vitner-stevne

Jehovas vitner hadde et arrangement i hallen, hvor seks menigheter fra Bodø i nord til Brønnøysund i sør var involverte. Nå har de bestemt seg for å avlyse resten av stevnet.

– Vi fikk beskjed fra politiet om å evakuere alle i hallen på grunn av en ryggsekk som ble funnet i området. Noe mer enn det vet jeg ikke, sier områderepresentant for Jehovas vitner i Helgeland, Salten og Trøndelag, Øyvind Djupvik.

– Var det noe dramatikk under evakueringen?

–Nei, det gikk rolig og stille for seg. Folk tar det med fatning og stemningen er god, sier Djupvik.

Politiet ønsker tips i saken på 02800