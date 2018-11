Erik hyller teamet: – Dette er ikke noe sololøp

Erik Plener skulle gjerne delt nominasjonen med mange av sine hjelpere.

51-åringen er lederen bak Narviks VM-søknad, og for en uke siden ble byen valgt som norsk søkerby for mesterskapet i 2027.

De spektakulære tv-bildene som rullet over skjermen under NM i 2017 imponerte ikke bare en hel nasjon.

De har også blitt lagt merke til ute i den store verden. Leif Kristian Nestvold Haugen sa også under Narviks VM-fest sist mandag at han ble spurt av flere i det internasjonale skiforbundet (FIS) om Narvik.

Det er fortsatt en lang vei til et eventuelt VM i Narvik. Foreløpig har de kun vunnet fram i Norge, så det er mye hard jobbing som må gjøres i årene som kommer.

Først i 2022 får man vite om VM kommer hjem til nord, som det synges i den fantastiske promosangen for Narvik.

Samlet Nord-Norge

At folket virkelig står bak søknaden, er det ingen tvil om.

Da Narvik leverte sin søknad i mars, var det 10.000 mennesker som møtte opp på torvet i byen, for å feire.

Samtlige ordførere i Nord-Norge har skrevet under på en støtteerklæring, og fra hele landet strømmer det på med lykkønskninger.

– Vist er det artig. Det er som å flyte på en bølge. Fra vi laget leveringsfesten har det vært spinnvilt. Det var da folk i Narvik og distriktet virkelig fikk troen på at det er mulig å lykkes med å få VM. Ellers har vi vært noen få som har vært helt sikker på at dette er mulig. Det er utrolig morsomt å være med på, sier 51-åringen.

To år ekstra

Først var det 2025 som var planen, men på grunn av Trondheims søknad til VM på ski, blir det 2027.

– Det er ikke negativt for oss. Det gir oss to år ekstra til å jobbe med anlegg, kompetanse, erfaring og til å samle frivillige, sier Plener.

For det er mye som skal skje i Narvikfjellet. Nye traseer skal lages, det er en ny gondol på vei opp, og det skal bygges opp et nytt målområde.

– Det er mye som skal gjøres. Vi ønsker å utvikle fjellet til et helårsanlegg for hele familien. Mye av det som må investeres til VM, kan brukes hele året i turistsammenheng, sier Erik Plener, som vel fortjent er kandidat til «Årets Nordlending».

