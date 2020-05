Foreløpig kan arkeologenev tørre å konkludere med at dette er en gravrøys fra sein vikingtid.

– Vi vil gå nøyere gjennom dateringa i etterarbeidet. Men enn så lenge holder vi en knapp på at dette er ei grav fra vikingtid, sier arkeolog Jørn Erik Henriksen ved UiT.

– Utsatt for voldsomheter

Tidligere denne uka har NRK fortalt om paret på Seines ved Saltstraumen som fant restene av en antatt vikinggrav under huset sitt.

Arkeolog Jørn Erik Henriksen ved UiT Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har funnet flere bein og knokler fra et menneske. Vi kan ikke si noe om kjønnet. Noe har skjedd med den graven; alle de større knoklene er knekt. Vi er spent på å se om det kan være kuttmerker på dem.

Skulle pusse opp huset

Huset som ligger på Seivåg ved Saltstraumen utenfor Bodø har vært en familieeiendom i flere generasjoner. Det er over 100 år gammelt, vikinggrava kan være 1000 år gammel.

Under huset dukka det opp en glassperle og ei øks fra vikingtida. Mariann Kristiansen sier de ble overraska.

Mariann Kristiansen ble overraska Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Jeg ble litt satt ut altså. Og ganske nysgjerrig. Samtidig var det litt sånn ... man vet jo at det kan bli litt komplikasjoner. Likevel var vi såpass nysgjerrige på dette at vi måtte melde fra om.

Da arkeologene fra Universitetet i Tromsø kom til stedet gjorde de nye funn, blant annet en pilspiss.

– Jeg har holdt på med utgravinger i 30 år. Det er første gang jeg opplever at noe sånt dukker opp under et hus, sa Henriksen til NRK tidligere i uka.

– De større knoklene er knekt

Nå er arkeologene ferdig med sitt arbeid på stedet og har pakka sammen.

Vikinggrav funnet under oppussing Foto: Nordland fylkeskommune

Arkeologen sier mye tyder på at en eller annen hendelse har forstyrret grava kraftig.

– De store knoklene er utsatt for noen voldsomheter som vi ikke kan si hva er. En forstyrrelse eller hendelse har skjedd noe tid etter at vedkommende ble begravd.

Denne hendelsen må i så fall ha skjedd en god stund før huset ble oppført i 1914.

– Mesteparten av kroppen lå under den delen som er under restaurering. Vi kan se at det er deler av gravrøysen som fremdeles ligger under andre deler av huset som ikke kan restaureres nå. Det ligger åpenbart noe under den gamle grunnmuren.

I tillegg til de første funnene har det også dukka opp en kniv som arkeologene tror er en vanlig brukskniv. Som kan ha blitt brukt som ildstål.

Prislapp på nesten en halv million

Foreløpig kan arkeologen konkludere med at dette er ei gravrøys fra sein vikingtid. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum

Totalsummen for utgravingen er 483.000 kroner. Arbeid som arkeologene fra UiT har utført på oppdrag fra Riksantikvaren.

Etter pinse starter ekspertene med etterarbeidet.

– Vi skal føre en rapport. I den forbindelse skal det også gjøres analysearbeid av ulik art. Det kan ta en god stund før den ferdige rapporten foreligger, det er ganske mye arbeid som gjenstår med funnene.

Henriksen sier det ikke er grunn til å tro at personen de har funnet skjelettrester fra tilhørte det øverste sjiktet av samfunnet.

Det kan nok ha vært en fri person, men neppe noen som tilhørte aristokratiet.

Nå kan paret i Bodø gå tilbake til den mer tidsriktige oppussing av familieboligen ved Saltstraumen