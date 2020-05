Vikinggrav under huset? Det er sjelden kost, selv for arkeologene.

I dag har arkeologer fra Tromsø universitetsmuseum startet ettergravinger under hustuftene i boligen til Mariann Kristiansen og samboeren.

Huset som ligger på Seivåg ved Saltstraumen utenfor Bodø har vært en familieeiendom i flere generasjoner.

– Jeg har holdt på med utgravinger i 30 år. Det er første gang jeg opplever at noe sånt dukker opp under et hus, sier arkeolog Jørn Erik Henriksen ved UiT.

Preget av tidens tann, men dette er pilspissen som ble funnet i gravrøysa onsdag av arkeologene. Foto: Jørn Erik Henriksen

Nylig gjorde paret et spesielt funn under gulvet da de skulle pusse opp huset. En glassperle og en øks fra vikingtiden dukket nemlig opp under boligen.

I dag har arkeologer fra Universitetet i Tromsø gjort nye funn. Blant annet en pilspiss.

– Pilspissen er av jern. Dette funnet tyder jo definitivt på at vi har å gjøre med ei grav. Den er også sannsynligvis fra sen vikingtid, sier Henriksen.

Håper å finne mer fra vikinggrav

Nå håper arkeologene å etter hvert slå fast hvilke andre gjenstander som finnes i det man antar er ei grav fra vikingtiden. Et bein ble også funnet, men dette er man usikker på opprinnelsen til.

– Vi vet ikke hva beinet har tilhørt, men vi skal ta det med oss å få noe ekspertise til å se nærmere på det. Man ser litt på strukturen i beinet. Selv om det er litt nedbrutt, ser vi at det er bein. Vi tror det kan være fra ei avfallsgrop.

Arkeolog Jørn Erik Henriksen håper å finne ut mer om beinrestene de har funnet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Henriksen forklarer at det er vanlig å finne groper nær gravrøyser fra jernalderen. Dette kan skyldes aktivitet som avfallsgroper, eller at gravene har vært tidligere plyndret.

Arkeolog Jørn Erik Henriksen ved UiT sier han i løpet av sine 30 år som arkeolog ikke har opplevd lignende funn under en bolig. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Mener paret har opptrådt forbilledlig

Mye av årsaken til at arbeidet har kommet raskt i gang, er at paret tidlig varslet fra om funnet. Det er noe også Henriksen berømmer.

– De har gjort nøyaktig det man skal gjøre; de meldte straks fra til fylket om at dette kunne være kulturhistoriske gjenstander.

Dette sier loven om kulturminner i Norge:

Utdrag fra Lov om kulturminner: Ekspandér faktaboks §3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje.

§13. Vern finnerlønn m.v. Ingen må skade løse kulturminner. Uten hensyn til hvem som er eier kan vedkommende myndighet grave fram, flytte, granske og ta opp ting som nevnt i § 12 a-c,​1 og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om dem. Finner av løse kulturminner plikter snarest mulig å melde funnet til vedkommende politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her.

Kilde: Lovdata - Lov om kulturminner [kulturminneloven]

– Ganske uventet

Paret som bor i huset som etter alt å dømme er bygget over ei vikinggrav sier at rommet som nå har blitt et gravefelt pleide å være et kammer.

– Det ble bygget et påbygg på 90-tallet. Etter det ble det ett stort soverom. Vi har etterisolert rommene i halve huset, så dette var del to, sier Mariann Kristiansen.

– Hadde du sett for deg dette?

– Nei, det hadde jeg vel ikke. Det var ganske uventet. Det var da vi fjernet rullestein under gulvet at de første funnene dukket opp. Først fant samboeren min ei perle. Da begynte vi å se litt mer og fant også ei øks.

Disse benrestene ble funnet da arkeologene gjorde utgravinger onsdag. Det er fortsatt usikkert om den er like gammel som funnet av de andre gjenstandene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Paret tenkte at det kunne ha vært et gammelt jordbruksredskap. Da de gjorde noen søk på nett ble de mer og mer sikre på at funnet var noe helt annet.

– Jeg ble litt satt ut altså. Og ganske nysgjerrig. Samtidig var det litt sånn ... man vet jo at det kan bli litt komplikasjoner. Likevel var vi såpass nysgjerrige på dette at vi måtte melde fra, sier hun.