Bodø/Glimt-trenar Kjetil Knutsen held fram med å gjere seg synleg hos utanlandske klubbar.

Samtidig som Bodø/Glimt gjer seg klare for «slaget om Nord-Norge» på Alfheim stadion i kveld, melder fleire engelske medium at Glimt-trenaren er favoritt til å ta over engelske Brighton.

Graham Potter forlét Premier League-klubben torsdag og blei bekrefta som ny trenar for Chelsea.

No drar det seg til med diskusjonar rundt tronfølge også i engelsk fotball.

Både The Telegraph og The Athletic skriv at Kjetil Knutsen blir vurdert som potensiell erstattar på Amex Stadium.

KAN LUKKAST: Knutsen har vist eigenskapar som er så ekstraordinære at han kan lukkast, seier Saltvedt. Foto: Frida Brembo / NRK

Blir lagt merke til

Det er ikkje første gong at spekulasjonane går rundt Glimt-trenaren. Tidlegare blei Knutsen også lenka til engelske Norwich, før jobben gjekk til Dean Smith.

Denne gongen er det meir realistisk, ifølge fotballkommentator i NRK Jan Petter Saltvedt.

Fotballkommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Foto: Martin Leigland / NRK

Han trekk fram suksessen som Brighton har hatt med Graham Potter, som har gjort stor nok suksess til at Chelsea sparkar ein av verdas høgst omsette trenarar.

– Brighton er ein klubb som har vist at dei set pris på ein trenar som heller viser kven han er gjennom det daglege arbeidet, enn å kome inn med eit stort namn. Bakgrunnane er også like.

Saltvedt: – Trur og håpar han får sjansen

Saltvedt peiker også på at klubben er passe stor til at presset ikkje blir uoverkommeleg i det ein skal debutere som manager i verdas beste liga.

– For Brighton kan Knutsen svært vel vere mannen som kan ta vare på arva etter Graham Potter.

Saltvedt legg ikkje skjul på at han lar seg fascinere av tanken.

– Eg trur og håpar at han får sjansen, og blir ikkje overraska om Knutsen takkar ja dersom han blir tilbydd jobben i Brighton.

Fotballkommentatoren peiker på tre nøkkelkvalifikasjonar hos Knutsen og prestasjonane så langt:

– Ekstrem tydelegheit på spelarfilosofi- og psykologi, ein kultur og kontinuitet som mange lag har noko å lære av, og han har fått til utruleg mykje fram til no med veldig avgrensa ressursar. Det er ein ekstremt god forretningsmodell for ein klubb.

Grønner: – Moden for større oppgåver

Fotballekspert for Discovery Jonas Grønner trur også at Knutsen er ein passande profil for Brighton.

– Som profil passar han der nede, så det kjem nok frå ein plass. Så trur eg Kjetil må kjenne at han verkeleg er ønska dersom han skal forlate barnet sitt Bodø/Glimt.

Grønner er trygg på at Knutsen er moden for større oppgåver.

– Han har på mange måtar gjort sitt der oppe og ingen tre veks opp i himmelen. Eg trur det er lurt å gjere det før det blir for seint.

Fotballekspert i Discovery og tidlegare fotballspelar, Jonas Grønner. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han antydar at det blir store sko å fylle for den som eventuelt tar over etter Knutsen.

– Korleis blir i så tilfelle livet i Bodø/Glimt etter Knutsen?

– Uff. Eg synest synd i trenaren som skal ta over der. Eg tippar at han i så tilfelle tar med seg delar av resten av teamet.

– Det unner eg ingen. Det presset som kjem der og byggverket har eit sterkt Kjetil-preg. Det skal mykje til å ta det vidare, men byggverket står sterkt.

Ein fordel, ifølge Grønner, er utgangspunktet som Brighton allereie har. Dersom Knutsen går til det engelske laget, er det ikkje for å redde eller rydde opp i eit lag med kaos.

– Han skal inn for å bygge vidare på eit allereie godt utgangspunkt.

Kan gå godt for Bodø/Glimt

Ein pakke i Premier League ber med seg stor økonomisk gevinst. For Knutsen vil det bety ei mangedobling av løna, sjølv om blir blant dei dårlegast betalte trenarane i ligaen.

– Uansett kva som skjer blir det eit eventyr framover, seier Saltvedt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Glimt vil etter alt å døme få kompensasjon som er sjenerøs nok til å velje ein god erstattar, ifølge Saltvedt som har trua på Bodø/Glimt si framtid.

– Den økonomiske biten blir ikkje problemet. Alt handlar om timing. Om Kjetil Knutsen blir tilbydd jobben, så vil han i så tilfelle levere frå seg eit lag som er på veg opp igjen. Slik er det i fotballen, nokre moglegheiter må ein berre ta når dei dukkar opp.