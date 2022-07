På festivalen Opptur i Bodø er kvinnelige artister mildt sagt i mindretall.

På festivalen er det 21 artister.

Kun én av dem er kvinner. Og det er Natalia Barbin.

Mannstung festival

Natalia Barbin er ofte den eneste kvinnelige DJ-en når hun opptrer.

Det var hun også på helgas festival i Bodø.

– Jeg synes det er veldig gøy at de booker meg. Men jeg har mange flinke kvinnelige DJ-kollegaer som også fortjener å bli booket.

– Jeg tror menn er litt mer aggressive når det gjelder markedsføring av seg selv, sier Natalia Barbin Foto: Per Christian Hestnæs

Barbin opplever at det blir flere og flere kvinner som velger å bli DJ.

Hun oppfordrer festivalarrangører i Norge til å gjøre litt bedre research for å finne flere kvinnelige DJ-er.

– Jeg tror det handler om å gjøre hjemmeleksa si. Sette seg ned å bruke litt mer tid på å finne kvinnelige artister eller DJ-er som passer inn. For det finnes mange.

Barbin kaller seg selv en markedsføringssjel. Og mener flere kvinner med fordel kan bli bedre på å markedsføre seg selv.

– Hvorfor tror du det er så få kvinnelige DJ-er som blir booket?

– Jeg tror menn er litt mer aggressive når det gjelder markedsføring av seg selv. Og snakker høyt om at de er DJ og har lyst til å spille.

Natalia Barbin er den eneste kvinnelige artisten å se på årets Oppturfestival. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Barbin tror menn er bedre på å bruke nettverket sitt på å skaffe spillejobber, mens kvinner derimot kan være litt mer beskjedne.

Samtidig tror hun mannlige DJ-er kan ha en fordel med at de ofte bookes inn av menn:

– De fleste festivalene drives ofte av menn. Så alle mine kontaktpersoner som booker meg er menn, så det kan være en sammenheng.

– Representasjon fungerer

Daglig leder i interesseorganisasjonen Norske kulturarrangører, Tone Østerdal mener andelen kvinnelige artister på festivalscenene rundt om i Norge er for lav.

– Hva tenker du om at Opptur kun har én kvinnelig artist, og 20 menn?

– Sånn generelt høres det litt tynt ut. Men det er også typisk en av sjangerne hvor kvinner er underrepresentert.

– Det er ikke slik at kvinner er dårligere på å skape og produsere musikk enn menn, sier daglig leder i Norske kulturarrangører, Tone Østerdal. Foto: Ellen Lorenzen

Østerdal sier at de ser samme problem på for eksempel metallfestivaler. Det er få kvinner som er utøvere innen sjangeren noe som gjør at det er vanskelig å booke de inn.

– Det er ikke så lett når det er så få kvinner på programmet. Det blir en selvforsterkende negativ spiral.

– For å rekruttere inn flere kvinner er det en fordel å kunne se andre kvinner utøve lignende musikk. Det å ha kvinnelige forbilder hjelper, rett og slett.

Tidligere i år gjorde Vårt Land en opptelling av kvinnelige artister på konsertscenene i sommer.

Bare 146 av 537 plasser på festivalens plakater består av kvinnelige artister. Det vil si kun kvinnelige soloartister og band bestående av bare kvinner.

Det ser derimot ikke ut til å være et norsk fenomen.

Én av ti headlinere på britiske storfestivaler i sommer er kvinner. Det viser en studie gjort av BBC.

Tone Østerdal mener at sjangre, der kvinner er underrepresentert, bør jobbe målrettet for å rekruttere flere unge jenter og kvinner.

– Det er ikke slik at kvinner er dårligere på å skape og produsere musikk enn menn.

– Vi vet at representasjon fungerer. Man trenger innimellom å se noen som ligner seg selv utøve, før man tror at man kan klare seg innenfor sjangeren selv.

Østerdal er tydelig på at rekrutteringsprosessen bør starte tidlig. Og ønsker at man kan ha større sjangerbredde på for eksempel kulturskolene.

Men rekrutteringen til nisjesjangrene er ikke noe én enkelt festival eller ett miljø kan ta ansvar for:

– Samtidig bør festivalene som er en viktig formidlingsplattform ta ansvar for bredere representasjon, og prøve å bedre den.

Aktualiteten bestemmer

Ørjan Strand er festivalsjef på Opptur. Han mener at den manglende kjønnsbalansen er ren tilfeldighet.

Aktualitet og tilgjengelighet er desidert viktigst for festivalsjef Ørjan Strand. Foto: Privat

– Vi har prøvd å booke flere, men noen har falt fra.

Ifølge Strand har festivalen noen kriterier for hvilke artister som er aktuelle..

– Vi ser på sjanger, aktualitet, tilgjengelighet og pris.

Videre påpeker han at tilgjengeligheten til de ønskede kvinnelige artistene ikke har vært stor nok.

– Kjønn er åpenbart ikke et av kriteriene, sier festivalsjefen.

Hvorfor tror du det er viktig med kvinnelige artister på en slik festival?

– Når vi booker er det aktualiteten som bestemmer, vi etterstreber å få flere kvinner inn på plakaten.