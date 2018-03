Endelig kan hørselshemmede tilkalle hjelp i nødssituasjoner

– Først og fremst er dette en gledens dag, sier Jan Joakimsen fra Sandefjord, nestleder i Hørselshemmedes Landsforbund

De aller fleste bruker i dag telefon for å kontakte nødsentralen, men dette har ikke fungert for døve, hørselshemmede og de med talevansker. I dag kom løsningen, såkalt Nød-SMS.

– Nå kan også de komme i kontakt med politi, helse og brann. Og det ved å sende ei tekstmelding, sier Øyvind Hagen Karlsen, seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Øyvind Hagen Karlsen i DSB, og Jan Egil Kaspersen i AMK er spent på det nye systemet Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Har vært avhengig av PC

Frem til i dag har døve og hørselshemmede vært avhengig av en stasjonær PC for å kontakte nødtjenesten. En ordning som er svært gammeldags og for lengst utdatert, ifølge døveforbundet. Forbundet etterlyste allerede i 2013 enklere måte å komme i kontakt med nødnumrene:

– Slik det er i dag, leker man på en måte med livet til døve og hørselshemmede mennesker, sa Helge Herland, redaktør i Døves tidsskrift og medlem i Norges Døveforbund den gang da.

Tidligere var døve og hørselshemmede avhengig av PC for å komme i kontakt med nødummerene. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Jan Joakimsen , som har operert inn cochleaimplantat, kan fint kommunisere når han står ansikt til ansikt med personer, men ikke over telefonen:

Jan Joakimsen sier det har vært en uverdig situasjon for hørselshemmede. Han er glad det nå blir en endring. Foto: privat

– Min store skrekk har i mange år vært at jeg skulle komme som første person til en ulykke, og ikke kunne hjelpe til fordi jeg ikke hører hva de sier på nødsentralen.

Skal bistå på samme måte

Det er nødmeldesentralene i Bodø som skal motta Nød-SMSer fra hele landet. Her er nødmeldesentralene for politi, brann og helse samlokalisert og det er etablert et kompetansemiljø for håndtering av nødmeldinger på SMS.

Det går en alarm når AMK-sentralen mottar ei nødmelding, og operatøren behandler meldinga på samme måte som en telefonsamtale. Jan Egil Kaspersen, er AMK-operatør og svarer på tekstmeldingene:

Foto: Kåre Riibe-Ramskjell / NRK

– Det første jeg vil gjøre er å sende ei tekstmelding til personen for å høre hvor han er, ettersom det er viktigst for å kunne hjelpe. Vi er spent på veien videre, det er noe nytt å kommunisere med tekstmelding, men vi har tro på at dette skal gå fint.

Endelig likestilt

Jan Joakimsen sier det har vært en uverdig situasjon for hørselshemmede mennesker. Og at de endelig nå er sidestilt med den øvrige befolkningen.

– Dette har vært en av mine store kampsaker i Hørselshemmedes Landsforbund. Veien har vært lang, men endelig klarte myndighetene å få dette på plass og en stot byrde er løftet ned fra mine skuldre, skriver Jan Joakimsen i en SMS til NRK.

I en nødssituasjon kan de som er registrert sende en SMS direkte til 110, 112 og 113. Nødmeldesentralen vil sende en bekreftelse på at den er mottatt. Deretter sendes oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen, og sende riktig hjelp til rett plass.

Registrering gjøres på www.nodsms.no. Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412 – tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt i en pilotperiode.