– Det hadde vært mye enklere å åpne seg til en av samme kjønn. En som kanskje har opplevd de samme tingene og som lettere kan relatere seg til oss gutter, sier Chris Martin Tornvik-Pedersen.

17-åringen er en av flere gutter fra Hammerfest videregående skole som er med på å arrangere en Guttekonferanse i byen. Konferansen er 18. oktober og er i regi av Utekontakten og ungdomstjenesten i Hammerfest kommune.

Hensikten er å sette søkelys på gutters psykiske helse og gjøre guttene oppmerksom på hvilke hjelpetilbud kommunen har.

Chris Martin Tornvik-Pedersen mener gutter skjuler hvordan de egentlig har det. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Det trengs, mener Tornvik-Pedersen.

– Gutter har akkurat de samme problemene som jentene, men det snakkes bare ikke om det. Det er litt sånn at gutter ikke skal vise følelser, men tørke tårene og være mann, sier han.

Jenter får mest fokus

I flere tiår har vi hørt at jenter sliter mest psykisk. Det vises i undersøkelser og på statistikker. Det er jenter som oppsøker hjelp oftest og det er de som tar mest medisiner mot angst og depresjon.

Så hva gjør dette med gutters lyst og evne til å si fra om at også de har det tungt?

– Det kan være at man føler seg litt glemt. At psykisk helse blant gutter ikke tas så seriøst. Og at man føler at man ikke får den samme tilgangen til hjelp, sier Tornvik-Pedersen.

17-åringen mener det er et paradoks at menn topper selvmordsstatistikken, samtidig som de er dårlige til å be om hjelp når de sliter psykisk.

– Jeg tror det har en sammenheng, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2021 viser at 77,5 prosent av de som jobber innen helse- og sosialtjenester i Norge er kvinner. Mens hele 84 prosent av de med utdanning innenfor feltet er kvinner.

Ungdomskonsulent Andrine Loraas Østmo og Utekontakt Ana Caroline Vikene i Hammerfest kommune setter søkelys på gutters psykiske helse. Foto: Privat

Også i Hammerfest er det overvekt av kvinner i helse- og sosialtjenesten, bekrefter Andrine Loraas Østmo i Ungdomstjenesten i Hammerfest kommune. At det ikke kryr av menn i hjelpeapparatet fikk hun selv nylig erfare.

– Vi har forsøkt å få tak i en mannlig psykolog til å delta på konferansen vår, men det har vært vanskelig, sier Østmo.

– Ikke rigget for guttene

– Det er helt åpenbart at måten vi har rigget helsetjenestene på i dag ikke treffer gutter godt nok, sier president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard.

Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen, mener hjelpeapparatet ikke er rigget for gutter. Foto: Norsk psykologforening

Han mener mye av hjelpen som i dag gis, baserer seg på at de unge selv skal ta kontakt. Når de da får hjelp, består dette ofte av en ansikt til ansikt samtale.

Skard tror det for gutter fungerer bedre å gjøre en aktivitet sammen med noen. Og så kommer praten etter hvert.

Sindre Strandum er ungdomskonsulent i Hammerfest kommune. Han bekrefter at det å prate om dagligdagse ting, er en fin inngang til å komme i dialog med gutter.

– Jeg og guttene kan snakke om alt fra biler og motor, scooter og friluftsliv, til det å lage videoer, kamera, teknologi og gaming. Vi kan og prate om tegning, matlaging og kjærester, sier Strandum.

Sindre Strandum jobber i ungdomstjenesten i Hammerfest kommune. Han kan snakke med gutter om ting de er interesserte i. Foto: Privat

Han forteller at når han først har fått god kontakt, så åpner guttene seg mer og mer.

– Det å få en «connection» kan ta lang eller kort tid, men det gjør det enklere å prate om følelser, og hvordan de egentlig har det, sier ungdomskonsulenten.

20 kvinner, én mann

Helsesykepleiertjenesten i Finnmarks største by Alta, har 21 ansatte, hvorav én mann.

Tor Inge Kristensen er utdannet helsesykepleier og jobber med flyktninger. Tidligere har han jobbet både i skolehelsetjenesten på barnetrinnet og på videregående.

Han vedgår at noen gutter synes det å oppsøke helsesykepleier kan være en jenteting. Og når gutter ikke oppsøker hjelp selv, er det viktig at helsesykepleieren gjør seg synlig.

– Gå på verkstedet, bruk lærerne som har tett kontakt med elevene, presenter deg i klassene, vær tilgjengelig for russen. Slike ting, sier Kristensen.

Tor Inge Kristensen er en ensom hane blant hønene i Alta kommune. Bare i helsesykepleiertjenesten er han ensom mann, blant 20 kvinner. Foto: Privat

– Jeg tror kvinner er fullstendig i stand til å snakke med gutter og omvendt. Men for noen er det viktig, og da bør det kunne imøtekommes, sier Skard i psykologforeningen.

Et spark bak

Når det gjelder konferansen i Hammerfest berømmer Skard initiativet, som han håper sprer seg til flere byer.

– Jeg tror det kan gjøre noe med gutters selvbilde og endre oppfatning av hvordan gutter ser på seg selv – og på hvordan samfunnet ser på gutter, sier Skard.

17 år gamle Jørgen Markussen Kristiansen i Hammerfest bærer på det samme håpet.

– Jeg håper konferansen kan føre til at flere gutter føler seg sett og at de kan få det lille sparket bak som trengs for å gå og be om hjelp, sier Kristiansen.