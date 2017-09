Emil blir ny Norge Rundt-programleder

Norge Rundt søker jevnlig etter programledere i NRK-systemet, denne gangen var det NRK Nordland sin tur. Det var totalt fire søkere, to gutter og to jenter. Blant de var Emil Harjo Indsetviken (32) fra Kirkenes, som fikk jobben.

– Jeg gleder meg til å møte spennende mennesker med spennende historier, som kan lære meg og andre noe nytt. Også gleder jeg meg veldig til å reise på kryss og tvers i landet å oppleve ting jeg aldri har vært med på, sier Indsetviken.

Emil flytter til Bergen i begynnelsen av november, og skal bruke de første par ukene til opplæring og planlegging. Den framtidige programlederen har sin første sending 24. november, og skal være på skjermen fram til midten av februar.

Varm personlighet

Lise-May Spissøy er redaksjonsleder i Norge Rundt, hun sier at grunnen til at Emil fikk jobben var den varme personligheten hans, og den gode fortellerevnen han viste på intervjuet.

Redaksjonsleder i Norge Rundt, Lise-May Spissøy gleder seg til å se hva Indsetviken har entusiasme rundt. Foto: Oddmund Lunde

– Jeg møtte en veldig varm og herlig person. Han har en god fortellerevne, noe som er viktig for Norge Rundt. Det virker som man bare blir bedre og bedre kjent med han etter hvert, noe jeg gleder meg veldig til, sier Spissøy.

Norge Rundt Ekspandér faktaboks Norge Rundt er et norsk TV-program som går på fredager på NRK1, med unntak av høsten 2000 da programmet ble flyttet til søndag kveld 21.00.

Fra 5. januar 2001 var programmet tilbake på fredagskvelden etter et massivt folkekrav.

Første program ble sendt i 1976.

Materialet i programmet er et utvalg av det som distriktskontorene rundt i Norge har å tilby, og har dermed fått tilnavnet «Distriktenes magasin».

Programmet har hatt over 1500 sendinger med over 190 programledere i årenes løp.

Magne Ove Varsi var i 1989 den første nordsamisktalende programlederen.

Deretter har følgende ledet programmet på nordsamisk: Dan Robert Larsen (1991), Sara Kristine Eira Lantto (1995), Anne Olli (1999), Marit Sofie Holmestrand (2004) og Marit Elin Kemi (2009). Kilde: Wikipedia/NRK

Barnedrøm

Den framtidige programlederen har tidligere studert journalistikk i Bodø, og har jobbet i NRK Nordland siden 2012. Norge Rundt-drømmen har nå gått i oppfyllelse, noe Emil ikke hadde trodd for bare ett par uker siden.

– Jeg har alltid tenkt at Norge Rundt må være en av verdens triveligste og mest spennende arbeidsplasser, men at jeg skulle ende opp der hadde jeg ikke sett for meg. Norge Rundt er jo noe jeg har vokst opp med og lite er jo hyggeligere enn å ønske folk god helg, sier Indsetviken.

Populært å bytte programledere

Norge Rundt skifter programleder hver tredje måned. Det første programmet ble sendt i 1976, og siden den gang har det vært 215 forskjellige programledere, Emil Indsetviken vil bli nummer 216. Spissøy sier at det hyppige programlederbyttet faller i god jord for seerne.

I Norge Rundt-kartet kan du velge hvilken tidsperiode du ønsker å se klipp fra. Foto: Skjermbilde / NRK

– Jeg tror det er en rytme som seerne også etter hvert forventer. Det blir som en liten dramaturgi. Seerne gleder seg til å følge med på hvordan den nye programlederen er, og om han eller hun gjør det bra på skjermen, sier Spissøy.

Gru-gleder seg

Emil sier at barnedrømmen er en skrekkblandet fryd, som forandrer seg fra sekund til sekund. Men selv om sommerfuglene kjennes i magen, så gleder han seg til å treffe nye folk og skape historie på skjermen.

– Jeg kommer heldigvis til å jobbe sammen med dyktige og erfarne kolleger. Dessuten handler det jo først og fremst om alle menneskene og historiene vi skal presentere, og ikke meg, sier Indsetviken.

