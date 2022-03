Dette er kampprogrammet som venter Bodø/Glimt i april. Årsaken er kombinasjonen av seriestart, utsatt cup-sluttspill og europacup;

3. april: Bodø/Glimt – Rosenborg

7. april: Bodø/Glimt – Roma (kvartfinale serieligaen)

10. april: Sandefjord – Bodø/Glimt

14. april: Roma – Bodø/Glimt (kvartfinale serieligaen)

18. april: Bodø/Glimt – Vålerenga

21. april: Bodø/Glimt – Viking (semifinale cup)

24. april: Viking – Bodø/Glimt

28. april: Semifinale Serieligaen?

30. april: Cupfinale på Ullevål?

Seier mot Viking eller Roma gir ytterligere en kamp i april. Vinner Glimt begge, betyr det at cupfinalen flyttes til 1. mai. Det blir da en niende kamp på under en måned.

I snitt kamp hver tredje dag. Assistenttrener Morten Kalvenes sier det heftige kamprogrammet ikke skremmer.

– Jeg tror vi ikke har vært så langt unna dette kampprogrammet i fjor høst. Da hadde vi seks kamper på én måned. Nå er det en ekstra kamp. Da må vi se hvor godt vi klarer å utnytte mannskapet vi har tilgjengelig.

– Må gripe mulighetene

Kjetil Knutsen er kjent for rullere svært lite på laget, men hans assistent Kalvenes antyder at det vil bli gjort i større grad i april.

– Vi har førsteslagsspilere som tåler mange kamper på rad og så må de andre i troppen gripe mulighetene som de får. Som de gjorde mot LSK.

Har nok bredde i troppen

NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt mener kamprogrammet er historisk hardt.

– Man har aldri sett en lignende måned i norsk fotball. Og det skal man juble for. For dette er rett og slett bare det synlige resultatet av suksess. Og da skal man nyte den tanken og anledningene det gir mer enn å la seg frustrere over påkjenningene.

Salttvedt mener Glimt har bredde nok i troppen til å takle kampprogrammet.

– Glimt har 31 spillere i troppen. Og har alle muligheter til å gi flere sjansen uten å senke kvaliteten på sluttproduktet i særlig grad.

Jan Petter Saltvedt mener Glimt vil takle det tette kampprogrammet. Foto: Martin Leigland / NRK

– Ta en kamp av gangen

– Selv alle vi som er trøtte av å høre fotballtrenere og spillere snakke om ‘en kamp av gangen’ ser faktisk frem til å høre det den neste måneden. For denne gang er det akkurat dét det dreier seg om.

Første kamp i rekken er seriestart mot Rosenborg søndag 3. april.

– Vi har hatt fire dager fri, og så trener vi noen dager nå, tar en dag fri, og så ei full uke inn mot Rosenborg-kampen.