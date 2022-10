Svenske forskere: Elgen har lært å gjemme seg under jakta

Hver høst kryr det av jegere i norske skoger på leting etter skogens konge; elgen.

Helleristninger viser at skandinaver drev med elgjakt allerede i Steinalderen.

Nå viser forskning fra Sverige at elgen med tiden har blitt bedre på å gjemme seg.

– Vi så observasjoner både før og etter elgjakta, men under jakta var det nesten ingen observasjoner, sier Lars Hillström, lektor i biologi ved høgskolen i Gävle.

De mener å ha funnet ut at elgen har blitt bedre på å gjemme seg for mennesker.

Blant annet kan elg i sentrumsnære strøk være et tegn på at den egentlig gjemmer seg.

Utvikler strategier for å unngå rovdyr

Hillström forteller at de over en toårsperiode har fulgt elgstammer i området rundt Ockelbo og Hälsingland.

Ved hjelp av en rekke viltkameraer har de kartlagt hvordan elgen beveger seg.

Det oppsiktsvekkende er at elgen har forlatt områder hvor det jaktes.

– Først tenkte vi nesten at kameraet var ødelagt. Men så tenkte vi; jaha – har elgen gjemt seg i perioden det er jakt? sier Hillström til NRK.

Elgen beveger seg ut av jaktområder under jakta. At den ender opp i byer kan handle om at den skjønner at det er mindre skyting der. Foto: Bente Selnes

– Vi så rett og slett et mønster i at den bevegde seg ut av områder under jakta.

Tidligere var elgen i disse områdene under jakta, ikke om vinteren. Nå er det ifølge forskeren omvendt.

– Vi fikk raskt en mistanke om at det har noe med elgjakta å gjøre.

Forskeren sier elgene trolig har lært seg jaktmønsteret – og utnytter det for å overleve.

– De utvikler strategier for å unngå rovdyr. Nå er det mennesket som er rovdyret, forklarer han.

Ingen skyter i byene

Et annet element Hillström trekker frem er at mange observerer elg i nærheten av bebyggelse.

– En teori er at den holder seg nært hus fordi det er veldig få som skyter der. Det er uvanlig at noen skyter fra eget hus.

– Noen elger har lært seg dette og klarer seg gjennom elgjakta. Deretter går den tilbake til sitt vanlige område.

Over tid lærer elgen seg hvordan den skal forholde seg til rovdyr. Mennesket er den største fienden i norske skoger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / Josef Benoni Ness Tveit

– Hvordan skal jegerne forholde seg til dette?

– Noen mener nok at jakta må gjennomføres på en annen måte. At man varierer når man jakter, og bruker mer tid. Kanskje ha pause under jakta, før man fortsetter, svarer Hillström

Nordmannen Kurt Åke Tverli jakter i Nord-Sverige. Han mener det ikke er noe tvil i at elgen gjør sitt for å gjemme seg.

– Det er klart at elgen er flink til å gjemme seg. Det er ikke noe tvil om at gammel elg har lært seg teknikker for å overleve. Den tyder tegn og lurer seg unna, sier han og ler.

Forskerne i Sverige peker på at dette kan være et tegn på at elgen gjemmer seg for jegere. Foto: Geir Brøndbo

Også Tverli har lagt merke til at elgen trekker nærmere bebyggelse, men han er usikker på om det er en taktikk for å unngå å bli skutt.

– Jeg tror kanskje den har gått feil og ikke kommer seg ut igjen.

Tilpasser seg

En annen jeger, Tore Bentsen, har jaktet i over 60 år.

Også han har lagt merke til at elgene er smarte, og at det kan virke som de trekker mot områder det er vanskelig for jegerne å ferdes.

– I områder hvor elgen lett kommer seg frem kan det være verre å jakte. Det er også gode matforhold der.

Bentsen er ikke i tvil om at elgens tilpasning går i arv.

– Den tilpasser seg både mennesker, trafikk og andre ting. De som overlever lenge har en egen måte å reagere på. Det fører slekta videre.

En ung elgokse. Kanskje har den lært seg hvor den skal gjemme seg. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / Josef Benoni Ness Tveit

Eksempelvis har Bentsen lagt merke til noen elger som reagerer annerledes på biler.

– Jeg møtte en elg som sprang av gårde da jeg kom kjørende. Til vanlig står de bare i ro. Det sier meg at denne elgen har vokst opp og lært noe av kua.

– Dette handler nok om at de lærer av urbanisering over tid.

