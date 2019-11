Elever fikk melding fra skolen om å ikke bue under Vedum-besøk

Elev Aleksander Sund (16) går i 1. klasse og er medlem av elevrådet. Han reagerte kraftig på meldinga, som tikket inn på mobilen hans fredag formiddag.

– Jeg reagerte veldig på at vi ikke fikk lov til å bue, men at vi måtte klappe og vise støtte. Jeg følte at vi ikke fikk si meninga vår. Det føltes som om vi ikke kunne si noe stygt om Senterpartiet.

Sund sier han hadde en plan om å spørre Vedum om han kunne ta seg en prat med sine folkevalgte på fylket, og forklare dem at de må slutte med sentralisering i Nordland. Meldiga fra skolen mener Sund er politisk sensur. Det har han også skrevet et leserinnlegg om i Brønnøysunds Avis.

Dette er meldinga som ble sendt til de 465 elevene ved skolen:

Foto: Melding fra Brønnøysund vgs

Vedum besøkte skolen dagen etter at det ble kjent at fylkesrådet i Nordland hadde gått inn for å legge ned flere linjer i den videregående skolen i fylket. Senterpartiet sitter med to representanter i fylkesrådet.

Ved Brønnøysund videregående kan både restaurant- og matfag, og teknikk og industriell produksjon bli borte fra neste skoleår. Dette har satt sinnene i kok.

Aleksander Sund er også leder i Sømna Rød ungdom. Da Vedum kom endte Sund og en kamerat med å skrive «Trygve du er en bro» på en plakat.

– Det betyr Trygve du er kompisen min. Men Trygve du er bro, rimer nesten på Trygve du er blå. Med blå mener vi disktriktsfiendlig.

Det var egentlig ikke det han hadde tenkt å skrive.

Rektor beklager

I dag beklager rektor Sylvi Halseth hele meldinga.

– Jeg ser at siste del av meldingen er uheldig. Det er opp til den enkelte elev å ha sin formening om hvem som er støttespillere eller ikke, sier rektoren til Brønnøysunds Avis.

Hun legger til at det gikk litt fort i svingene fredag morgen.

– Trygve Slagsvold Vedum kom til Brønnøysund for lunsj og det er slik at vi ønsker å ta imot våre gjester på en god måte. Fylkesrådets innstilling har skaket mange, både elever, næringsliv, folk i lokalmiljøet og ansatte. Dette kan forklare at meldingen som gikk ut ikke ble så presis og god, fortsetter Halseth.

Aleksander Sund sier at ahn skal ta opp saken i Brønnøy ungdomsråd i morgen.

– Skoleledelsen bør vite bedre før de skriver noe sånt. Det er ytringsfrihet i landet. Vi kan skrive og mene det vi vil. Å si at vi ikke skal bue, er bare tull.

Skylder på regjeringen

Trygve Slagsvold Vedum selv skyldte på regjeringen da han ble spurt av NRK om hvordan Senterpartiet lokalt kunne gå inn for å kutte 29 studielinjer i Nordland.

– Spesielt Nordland har blitt veldig hardt rammet av det nye inntektssystemet for fylkene. Inntektene går ned med nesten 500 millioner kroner i løpet av noen år. Det er tøffe runder og det er det Nordland står i nå, sa han.

Vedum understreket at Senterpartiet gikk inn i fylkesrådet med krav om at ingen skoler skal legges ned.

– Det viktige har vært å opprettholde alle skolene.