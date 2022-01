Ekstremværet «Gyda» er ventet å gi kraftig vind langs kysten av Møre, Trøndelag og Nordland fra i morgen.

På øyværene Røst og Værøy utenfor Lofoten kan folk vente seg bølger høye som en boligblokk.

I tillegg blir det skikkelig vått.

Lofoten i skuddlinja

Tirsdag skrev NRK om det ruskete været som i dag vil treffe store deler av landet.

Den første januarstormen ble snart kategorisert som ekstremvær og fikk navnet Gyda.

Jon Austerheim, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt forteller at vinden vil blåse i storm styrke fra natt til onsdag flere steder langs kysten.

– Det blir liten til full storm flere steder fra Stadt til Nordland, sier han.

I Nordland vil det blåse opp til stedvis storm fra sørvest. Dermed havner Lofoten midt i blinken for uværet.

26. mars 2019 forliste en sjark utenfor Røst i en storm. Foto: Redningsskøyta Stormbull

– Lofoten havner midt i skuddlinja, sier Austerheim.

– Det blir bølger på rundt elleve meter utenfor Lofoten vest for Røst og Værøy onsdag.

Men utover dagen avtar vinden litt. Da treffer de høyeste bølgene lenger sør.

På ettermiddagen vil de høyeste bølgene slå inn utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. De kan bli omkring ni meter høye.

Så vil vinden stilne litt, før den tar seg opp og sender storm til Nordmøre og Trøndelag utover ettermiddagen torsdag.

Men selv om «Gyda» blåser friskt er hun ikke et ekstremvær med tanke på vind enda.

Foreløpig er «Gyda» et ekstremt regnvær.

Sjeldent mange varsel

Regionsjef ved NVE Region Nord, Knut Aune Hoseth sier det er sjeldent det er så mange farevarsler ute på en gang.

– Det ikke vanlig at vi har så mange farevarsler som vi har nå. Det er helt spesielt og gjelder over hele landet og til og med på Svalbard, sier han.

Årsaken er at Gyda kommer med veldig mye nedbør og høye temperaturer.

– Det gjør Gyda spesiell, og det kommer på et tidspunkt hvor det er en god del snø i store deler av landet, sier Hoseth.

Snøsmelting, flom og overflatevann gjør at mange naturlige prosesser kan oppstå samtidig.

NVE har derfor sendt ut rødt farevarsel for:

Regn

Flom

Jordskred og

Snøskred

I Nordland er det snøskredfaren som er størst, mens Møre og Romsdal har rødt farevarsel for flom. Sør- og Midt-Norge har samme gradering for jordskred og for Sør-Trøndelag er det rødt farevarsel for regn.

– Vi har sendt ut flere røde farevarsel og det er en situasjon som forekommer svært sjeldent. Det er en ekstremsituasjon, sier Anne Stavang, flomvarsler i NVE.

På Innlandet er det størst fare for isgang. Altså at is i elver og vassdrag løsner. Det kan føre til flom.

– Vi venter at faren kommer til å øke fra ettermiddagen onsdag og enkelte vassdrag kan ha litt ulik respons, sier Stavang.

– Det blir viktig å ta forholdsregler og forberede seg på det som kan komme, sier regionsjefen for NVE.

Han peker på at det er god beredskap for naturfarer her i landet.

– Men det blir en uoversiktlig situasjon når så mye som skjer samtidig. Og varselet kan også endre seg, sier Hoseth.

Halvannet døgn med regnvær

Gyda kommer med det første ekstremvarselet for regn siden 2017. Da ble det nye nedbørsrekord for Bergen.

– Problemet er ikke at det regner så intenst, men at det regner så lenge, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim.

Både i Trøndelag og Møre og Romsdal vil det øste ned i halvannet døgn. Fra kl. 13 på onsdag til kl. 19 på torsdag.

– Lenger nord vil nedbøren komme som snø over 400 meter, men det går ganske fort over til sludd.

Det blir altså mildvær. Årsaken er varm luft fra langt sørvest i Atlanterhavet.

Den ekstreme nedbøren ser ut til å gi seg torsdag kveld.

Men det betyr ikke at det blir helt tørt. Det blir bare kaldere.

Vinden snur nemlig og vi får vind fra nordvest med kald luft fra Arktis og Norskehavet.

En familie av lavtrykk

Men selv om «Gyda» blir skiftet ut med kaldere vinder fra Arktis utover fredagen er vi ikke helt ferdige med vinder fra Atlanterhavet.

«Gyda» kommer nemlig fra en hel familie av lavtrykk. Og i løpet av helga kommer flere av dem for å ta en titt på de norske fjell og fjorder.

– Du kan si at det er en stor lavtrykksfamilie som kommer på norgesferie, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim.

Han minner om at det er verdt å være forsiktig med tanke på kjøreforhold

– Det blir glatt med omslag til mildvær, og fjelloverganger kan bli svært utfordrende i første omgang. Så kommer snøvær med regn og vind. Vi venter at det blir utfordrende.