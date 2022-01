Meteoroloisk institutt melder at det blåser kuling på store deler av norskekysten, og ute i havet er det storm. Det er meldt om ising på skip.

I deler av Sør- og Midt-Norge er det varslet ekstremt mye regn og fare for flom og jordskred. Det er også varslet betydelig til stor snøskredfare over hele landet.

Allerede merker politiet at uværet er på vei.

– Vi har fått meldinger om glatte veier over hele fylket, sier Ina Selfors i politiet i Nordland til NRK.

Og at det er svært glatt bekrefter Vegtrafikksentralene. Hos vakta på Vegtrafikksentralen Midt-Norge har de allerede varslet stenging av fylkesveiene 655 og 5829 på Sunnmøre tirsdag.

Fylkesveg 53 Tyin–Årdal i Vestland ble stengt i natt og vil ikke gjenåpne før tidligst klokka 12 på fredag, opplyser Vegtrafikksentralen Vest.

Tidligere i kveld kjørte en lastebil av veien ved Kvam sør for Bergen.

Utforkjøring i Kvam

– Så har vi hatt ei trafikkulykke på E6 ved Kvål mellom en buss og en lastebil tidligere i ettermiddag, sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug.

Sentralen er fullt bemannet og alle farevarsler er videresendt til entreprenørene.

I Rogaland og Vestland er det foreløpig lite meldinger om glatte veier, men også her er entreprenørene i beredskap. Både Vegtrafikksentralen og entreprenørene har bemannet opp i forkant av uværet.

Hemsedalsfjellet er forøvrig stengt. Her er det sendt ut melding om glatt vei etter ei ulykke:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Nord-Norge varsler Vegtrafikksentralen at flere av fjellovergangene i nord kan bli stengt på kort varsel avhengig av utviklingen av værsituasjonen.

Forbereder seg med sandsekker i Trøndelag

I Trøndelag forbereder seg man også på «Gyda».

Midt-Norge er landsdelen det er ventet verst vær, og i Verdal forbereder kommunen seg nå ved å fylle opp sandsekker hvis det blir mye vann.

– Vi må gjøre det vi kan for å ha ressurser klare hvis det trengs. Vi får håpe det ikke blir like galt som sist.

Det sier Stein Erik Minsaas som jobber i Verdal kommune.

Geir Arne Rømo fikk vann i kjelleren sist det var mye regn i Trøndelag. Han erkjenner at han er spent.

– Vi frykter jo at det samme skal skje.

– Regn som fryser på bakken

– Vi har en del vanskelig kjørehold. Det er en regn som fryser på bakken og da blir det utfordringer, sier trafikkoperatør Kristin Storø.

Tidligere i dag kjørte en trailer av veien på fylkesvei 835 i Steigen. Det til tross for gode dekk på kjøretøyet, ifølge politiet.

Sjåføren kom heldigvis fra det uten alvorlige skader, men veien ble stengt i påvente av bilberging.

Innsatsleder Morten Hønnås sier til Avisa Nordland at det er såpeglatt på stedet.

Litt senere sakset et vogntog på fylkesvei 17 i Gildeskål. Også i Kvæfjord i Sør-Troms har et vogntog havnet delvis av veien.

I Lofoten melder Vågan kommune at de er i ferd med å strø alle veier. Kommune anmoder alle om å ta det med ro og kjøre etter forholdene.

Det er også problemer til havs. På fergesambandet på riksvei 80 over Vestfjorden er både A- og B-ferga innstilt. Årsaken er høye bølger.

Frontkollisjon i Lærdal

Tirsdag frontkolliderte to lastebiler i Lærdal. Det ble store materielle skader på lastebilene og sjåførene får tilsyn av ambulansepersonell.

Vegtrafikksentralen melder at det er svært glatt på skadestedet.

Statens vegvesen advarer mot svært vanskelige kjøreforhold og stengte veger i flere deler av landet onsdag og torsdag.

I Oslo-området er det svært glatt, og det har vært meldt om flere msåulykker, men ikke om personskader.

Ifølge NVE og Meteorologisk institutt vil vind, mildvær og mye nedbør kunne føre til flom og skred i både Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, nordlige deler av Innlandet og Nordland fram til torsdag.

Dette kan føre til svært vanskelige kjøreforhold, redusert framkommelighet og stengte veger.

Forsmak på «Gyda»

Men problemene tirsdag er bare en forsmak på det som kommer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tirsdag oppgraderte meteorologene den «atmosfæriske elva» til ekstremvær og gav det navnet «Gyda».

Ekstremværet blir det første for regn siden i 2017. «Birk» førte til nedbørsrekord i Bergen og medføret skader for flere millioner kroner på Vestlandet.

Det er Møre og Romsdal og deler av Trøndelag som rammes hardest.

Men meteorologene melder også storm fra Møre til Finnmark på onsdag.

Onsdag blir det vindkast opp til 35 sekundmeter i Nordland. Torsdag meldes det full storm. Men det er også ute et gult farevarsel for kraftige vindkast flere steder i landet – også for fjellet i Sør-Norge.

Ekstremværet «Gyda» vil også føre til opp mot ti meter høye bølger inn mot land, noen steder enda høyere. Lofoten får de største bølgene om formiddagen, og i Trøndelag kommer de om kvelden.

Samtidig er det sendt ut farevarsel for snøskred, flom og jordskred i store deler av landet. Fra nord til sør forteller trafikkoperatørene NRK har snakket med at bemanninga er styrket de neste to dagene både dag, kveld og natt.

– Vi er satt opp med bemanning for å være godt rustet. Det er full beredskap både hos oss og de som er ute på veien, sier trafikkoperatør Christer Berntsen i VTS Nord-Norge.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

EKSTREMVÆR: Kristian Gislefoss varsler ekstremværet som er på vei mot kysten av Norge. Du trenger javascript for å se video. EKSTREMVÆR: Kristian Gislefoss varsler ekstremværet som er på vei mot kysten av Norge.

– Vurder om du må kjøre

Statens vegvesen advarer mot svært vanskelige kjøreforhold og stengte veier i flere deler av landet onsdag og torsdag.

– Vi står overfor en potensielt svært krevende værsituasjon. Statens vegvesen har iverksatt ekstra overvåking og beredskap, og vi koordinerer tett med andre beredskapsmyndigheter, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han ber publikum i de berørte områdene følge nøye med på informasjon om vær- og trafikksituasjonen

– Følg med på værmeldingene, sjekk trafikkmeldinger fra Statens vegvesen, lytt til radio og følg med på hva mediene rapporterer. Publikum kan også følge med på oppdaterte varsel fra varsom.no, oppfordrer Karbø.

– Publikum bør vurdere ekstra nøye om de må ut å kjøre, eller om de kan la bilen stå.

