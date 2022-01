Meteorologane og NVE har allereie varsla store mengder nedbør og stor skredfare.

«Gyda»: Det blir ekstremt mykje regn sør i Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag og torsdag. Ekstremvêret har fått navnet Gyda, og er på rødt farenivå. Foto: Meteorologisk Institutt

Tysdag føremiddag oppgraderte meteorologane den «atmosfæriske elva» til ekstremvêr. Vêret får namnet «Gyda», og vil treffe Møre og Romsdal og delar av Trøndelag hardast.

Våtast blir det frå onsdag ettermiddag til torsdag kveld. I tillegg blir det storm frå vest i fjellet.

– Vi vil framleis halde på det oransje farevarselet for Sogn og Fjordane og Oppland, og gult farevarsel Hordaland og Nord-Trøndelag, seier Fagerlid.

Første sidan 2017

Ekstremvêret blir det første for regn sidan i 2017. «Birk» førte til nedbørsrekord i Bergen og gjorde skadar for fleire millionar kroner på Vestlandet. I fjor vinter førte vindstormen «Frank» til nær 400 skader i Nord-Noreg.

Fagerlid seier dei oppgraderer fordi dei er meir sikre enn i går på at det blir store nedbørsmengder. Nokre område på Nordvestlandet kan få opp mot 200 millimeter nedbør på to døgn.

– Prognosane inneheld minst like mykje regn som i går. Område som får ekstremt farenivå ligg på 80–120 millimeter på 24 timar, kanskje 150 lokalt, seier han og fortel at klimaet i desse fylka toler dårlegare nedbørsmengdene som er venta.

Det aukar også faren for hendingar og ekstreme hendingar.

– Vi ventar same mengd i Sogn og Fjordane også, men klimaet her toler betre regnet som kjem, held Fagerlid fram.

– Omfattande uvêrssystem

NVE har også oppgradert sitt farevarsel om jord-, sørpe og flaumskred frå oransje til raudt nivå for store delar av Sør-Noreg. For Møre og Romsdal og delar av Sør Trøndelag er farevarselet for regn oppgradert til raudt.

Meteorologen seier dei er mest uroa for midtre og indre strok av områda ekstremvarselet gjeld. Og det er ikkje berre regnet frå himmelen som uroar.

– Det som er vår og NVE si uro, er at vi også får veldig mild luft. Så vi får snøsmelting i tillegg. Dette er også utanfor sesongen for at vi skal ha så pass kraftig regn, seier Fagerlid.

Meteorologane vurderer også fare for vindkast austanfjells på torsdag. Nord i Noreg er det fare for snø.

– Det er eit stort og omfattande uvêrssystem, avsluttar Fagerlid.