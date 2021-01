Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rundt 50.000 personer har fått den første av to doser med vaksine.

Avtalene Norge har med produsentene Moderna og Pfizer sikrer nok doser til å vaksinere alle nordmenn over 18 år.

Hva betyr det for min og din hverdag i 2021?

Mange har et håp om å komme tilbake til normalen så fort som mulig.

Deriblant Øystein Hoel. Han driver med håndball og gleder seg til man får lov til å begynne med lagsporten igjen.

– Å trene seg i hjel er ikke noe artig. Vi er vant til å spille kamper, så vi vil gjerne sette i gang, sier han og nevner savnet av en hall full av folk og god stemning.

Ved tilbud om vaksine til han takke ja.

– Du får bedre følelse i det, når du har gjort det du kan.

Hva skjer når alle prioriterte grupper er vaksinert?

I underkant av halve Norge er på listen over dem som skal få vaksinen først.

Foreløpig prioriteres alle over 45 år, men listen kan bli utvidet.

– Vi håper å rekke over alle disse før sommeren, men det er fortsatt mange usikkerheter om hvilke vaksiner som blir godkjent og mengder som blir levert, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Hvilken betydning det har at man har kommet gjennom de prioriterte gruppene er usikkert.

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther / UiO

Ifølge vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, vil ikke vaksineringen av risikogrupper ha så mye å si for smittespredningen i samfunnet i første omgang.

Hun ser for seg at de mest inngripende tiltakene vil kunne lempes på når risikogruppene er vaksinert, men bare dersom man har kontroll på spredningen.

– En ordentlig åpning vil nok først kunne skje når en større andel av befolkning er vaksinert, sier Grødeland.

Når vil man kunne reise til utlandet?

– Dersom vi klarer å redusere smittespredningen i Norge med tiltakene som er satt i gang, sammen med en opptrapping av vaksinering i løpet av de kommende månedene, er vi ganske raskt tilbake til hverdagen i lokalmiljøet vårt, sier Grødeland.

– Men vi får nok ikke full reisefrihet internasjonalt til sommeren, fortsetter hun.

Ekspertene vet for lite om vaksinen og viruset til å svare helt sikkert på når hverdagen er tilbake.

Hvis vaksinasjon ikke motvirker smittsomhet noe særlig, kan det ta tid før det blir helt normalt.

– Det mest trolige er at du ikke smitter videre, men det foreligger ikke endelige data på dette, sier Grødeland.

Hun håper likevel mange velger å vaksinere seg når deres tur kommer.

– I utgangspunktet gjelder de samme reglene. Etter hvert når vi vet om vaksinasjon gir immunitet også mot smitte og smittsomhet, kan det være at vaksinerte kan slippe noen restriksjoner, opplyser Aavitsland i FHI.

– Man kan allerede nå laste ned bekreftelse på vaksinasjon på helsenorge.no.

– De som ikke vaksinerer seg må følge de vanlige smittevernreglene.

Vaksinering av ikke-prioriterte

Noen har større behov for vaksine enn andre. Derfor har myndighetene laget en liste over hvem som skal få den først. Øverst på prioriteringslista står de som bor på sykehjem.

Slik er prioriteringsrekkefølgen til FHI: Ekspandér faktaboks 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: organtransplantasjon

immunsvikt

hematologisk kreftsykdom siste fem år

annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander listet i punkt. 5 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander listet i punkt 5 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år De ni gruppene består av omtrent 2.505.000 personer. Helsepersonell kommer i tillegg. Kilde: Folkehelseinstituttet

FHI skal i løpet av våren og forsommeren vurdere om det er aktuelt å anbefale vaksinasjon også for dem som er 18–44 år.

Alle andre blir kontaktet av fastlegen eller kommunen når det deres tur til å vaksineres.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Kommunen vaksinerer etter aldersgrupper. Man får altså tilbudet omtrent samtidig med sine jevnaldrende. Det er ikke førstemann til mølla, sier Aavitsland.

I Bodø har smittevernoverlegen tatt til orde for å fordele vaksinene etter smittetrykk. Det ligger det ikke an til så langt.

Myndighetene har kommet med en rekke råd for å begrense smittefaren på sykehjem, men smitten varierer i kommunene, og flere av dem har innført strengere lokale tiltak.

– Når det er betydelig mindre fare for at besøkende skal påføre de eldre sykdom, kan det godt være at vi vil anbefale mye mindre besøksrestriksjoner, sier Aavitsland.