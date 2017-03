– Det var så deilig å vinne! Vi har nådd målet vårt og det føles ubeskrivelig, sier Pia Pedersen.

Sammen med Tora Schultz, Joakim Svartsund og Magnus Holm (reserve), utgjorde de laget som i dag gikk seirende ut av Klassequiz-finalen i Nordland.

De var det eneste laget som fikk tolv av tolv riktige i de innledende rundene og forsvarte torsdag denne bragden, da de slo ut 10.klassingene fra Storforshei fra Rana og Risøyhamn i Andøy i den svært spennende finalen.

– Det var mye nerver i spill, men heldigvis klarte vi å dra seieren i land, sier Holm.

Det skulle nemlig bli svært jevnt mellom lagene da de møttes i NRK Nordlands studio i Bodø. Kategoriene i første del var «Krim», «USA i nummer og tall» og «Planetene».

I andre del ble elevene testet i kategoriene «Data og internett», «Søstre» og «Hovedsteder i Europa»

Storforshei røyk ut etter tre kategorier, mens Risøyhamn tok ledelsen. De ledet lenge med ett poeng og det var først i sjette og siste kategori at det sto uavgjort mellom de gjenværende lagene.

Det ble svært jevnt og Risøyhamn skole ledet lenge. Her ser vi Astrid Åbergsjord, Kristine Pettersen og Tobias Fjellvang som gjorde en solid innsats i finalen. Foto: Ola Helness/NRK

Ekstrarunde

For å kunne kåre en vinner måtte lagene dermed testes i en avgjørende ekstrarunde.

Den besto av to spørsmål.

Ingen av lagene klarte det første spørsmålet, mens Svolvær var det eneste laget som svarte riktig på det andre spørsmålet, som var «Hva står F-en for i navnet til den amerikanske presidenten John F. Kennedy?»

– Jeg visste med en gang at svaret var Fitzgerald, for vi har snakket om det før. Da jeg hørte at Risøyhamn svarte feil, var det bare å slippe jubelen løs, sier Schultz.

Vinnerlaget får 5.000 kroner til klassekassen og blir laget som skal representere Nordland i den landsdekkende finalen som sendes på NRK1 i mai.

– Det er veldig artig at det er Lofoten som skal representere Nordland, sier Svartsund.

Quizmester Liv Okkenhaug og deltakerne fra Helgeland: Jonas Kalkenberg Guttormsen, Helen Saghei og Simon Brattland.

30 skoler i Nordland deltok

I vinter har tiendeklassinger fra 30 skoler i Nordland deltatt i kunnskapskonkurransen Klassequizen.

Programleder Lise Forfang Hagen har reist fra skole til skole for å teste elevene i ulike kategorier.

Hun er imponert over laget fra Lofoten som i dag stakk av med seieren.

– Laget imponerte tidlig da de som eneste lag fikk tolv av tolv rette i de innledende rundene. Likevel ble det en spennende og jevn finale.

Hagen sier det nok kan føles litt skuffende for lagene som tapte, men at det slettes ikke er dårlig med en 2. og 3.plass.

– De har tross alt slått ut ganske mange andre skoler. De har havnet på topp tre i fylket og det kan de være stolte av.

Landsfinalene sendes på NRK1 13., 20. og 27. mai.