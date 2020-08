Dette synet møtte Thor da han skulle besøke sønnens grav: – Det er stygt og respektløst

Han skulle som vanlig besøke kirkegården der sønnen, som ble revet bort i mars, ligger begravd. Han kunne nesten ikke tro det han så var mulig.

Oppå grava til sønnen og på nabograva sto en traktor henslengt.

– Det første jeg tenkte var at her har ett eller annet gått gærnt. Så ble jeg sint.

Thor Solø Foto: Ola Helness

Thor Solø mener det handler om respekten for våre døde.

– Du og jeg og alle har slektninger som befinner seg på en kirkegård. Skal vi ikke ha respekt for plassen der de ligger begravd. Skal vi tillate at folk kjører over med biler og traktorer inne på kirkegården....

NRK har tidligere i sommer fortalt om hvordan Solø og resten av familien mista 20 år gamle Henrik.

«Nå er jeg rasende»

Solø ble så opprørt at han skrev om opplevelsen i sosiale medier, og det han fortalte har fått mange til å reagere.

«Jeg kommer slik jeg pleier fredags ettermiddag for å sette lys på min yngste sønns grav... og hva finner jeg ? Jo en traktor henslengt oppe på graven. Som sagt så skal det mye til før jeg blir sint, men nå er jeg rasende...»

Lørdag, dagen etter at Solli skrev dette, ble traktoren flytta av et bilbergingsfirma.

– Hjullasteren fikk øyeblikkelig stopp

Kirkeverge i Bodø,Tom Solli, forklarer at en liten hjullaster har fått et øyeblikkelig stopp inne på kirkegården.

– Sånn at de fikk den ikke i gang igjen, og den ble stående på det stedet den stoppet. Som jeg skjønte det, måtte de få tak i nye deler for å få kjørt den bort.

Solø mener det uansett er respektløst å kjøre over ei grav. Hva tenker du om det det?

– Ja, det er jeg helt enig i. Hvis det er det som er skjedd, skal de ikke kjøre over hvor det er en grav. Det er klart. Jeg er usikker på om den sto rett oppå en grav.

For Thor Solø er det provoserende at kirkevergen snakker om en akutt feil som gjorde at de ikke kunne flytte på den.

– Alle skjønner at det kan bli feil med teknisk utstyr. Men det er snakk om en liten traktor, som står på fire hjul, og som enkelt og greit kunne vært slept unna. Dette er med respekt å melde, skammelig.

Hjullasteren skal ha stått på denne plassen i flere dager før den ble fjerna. Foto: Thor Solø

Kirkevergen: – Jeg beklager dypt

I intervjuet med NRK legger kirkevergen seg paddeflat.

Solli sier at han har fått tenkt seg om mener de burde ha fått fjerna hjullasteren med det samme. Og den skal ha stått der helt siden tirsdag, altså i flere dager.

– Vi skulle satt, for å bruke et sånt uttrykk, himmel og jord i bevegelse for å få fjerna den hjullasteren. De må jo skjønne at det er støtende for pårørende å se noe sånt. Det beklager jeg veldig dypt at ikke ble gjort.

Flere dager før den ble fjerna

Kirkevergen har sjøl ringt Thor Solø for å beklage det som har skjedd.

Han sier de har tatt lærdom av hendelsen.

– Vi må reagere øyeblikkelig på sånne hendelser. Det er en viktig lærdom. Fordi det er støtende, og det er beklagelig, og sånt skal ikke skje.

For Solø er det ei ekstra belastning å vite at traktoren skal ha stått på grava helt siden tirsdag.

– Kirkevergen ba meg om unnskyldning, og det aksepterer jeg. Men respekten for de døde var lik null når man gjør sånne ting som det der. Først kjører de over, også blir det ikke rydda opp. Min sønns grav er hellig for meg.