Orlogskaptein, historiker og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, svarte:

«Spionasje og etterretning har fleire føremål. Det eine er å avdekke og forstå trugslar, eit anna er å førebu bruk av tvangs- og valdsmakt, i tillegg kjem sjølvsagt andre føremål som industrispionasje og påverkingsoperasjonar. Alle statar driv med dette i større eller mindre grad. For Russland er vestleg spionasje sjølvsagt ikkje noko dei ynskjer, men det er faktisk irrelevant for oss. Noreg og våre allierte er opptatt av vår statstryggleik og vår evne til påverke verda i ei lei me ynskjer og ser oss tent med. Ei lei og ei utvikling som diverre på mange punkt er i konfrontasjon med kva Russland ynskjer. Ergo er det for oss avgjerande å avgrense russisk handlingsrom og innsikt, med di det gir oss større handlingsrom og ein trugsel som er lettare å handsame. At Russland har tilsvarande interesser og utfordringar den andre vegen er faktisk irrelevant for kva me bør tillate.»