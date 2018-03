Derfor takker telefonen for seg når det er kaldt

Enten det er når du forsøker å fange nordlyset en kjølig vinterkveld, ta et familiebilde etter en skitur i marka eller å forevige en «selfie» hvor du med blåfrosne fingre forteller omverdenen hvor kaldt det er. Før du vet ordet av det går skjermen i svart.

Men hvorfor skjer det? Magnus Skinlo Thomassen er forskningsleder for bærekraftig energiteknologi i SINTEF og forklarer hvorfor vi må rive oss i håret over problemet.

– Inne i batteriene som er mest brukt, er det noe som kalles en elektrolytt. Elektrolyttens funksjon er å transportere strømmen i form av litium-ioner. Når det blir kaldt, blir det vanskeligere for ionene å forflytte seg i elektrolyttmassen, sier han.

– Blir litt som å gå fra vann til sirup

Når du for eksempel skal ta et bilde eller bruker applikasjoner som trekker mye strøm, er det flere litium-ioner som skal gjennom elektrolytten.

Elektrolytten liker ikke kulde spesielt godt. Den å transportere litium-ionene når det er kaldt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– De får rett og slett vanskeligheter med å bevege seg, litt som i sirup. Spesielt når det er kaldt, klarer ikke nok av disse ionene å flytte på seg raskt nok og da faller spenningen på batteriet, forklarer Thomassen.

Det som så skjer, er at smarttelefonen tolker dette spenningsfallet som at batteriet straks er tomt, selv om dette ikke er tilfellet. Resultatet blir at telefonen skrur seg av.

– Det er forskjell fra telefon til telefon, noen fungerer bedre i kaldt vær enn

andre, sier Thomassen.

Litium-Ion (Li-Ion) Ekspandér faktaboks Lithium-Ion har den høyeste energitettheten av oppladbare batterier og er derfor spesielt gode til å levere strøm til bærbart utstyr, hvor både lav vekt og lang driftstid er av stor betydning.

Li-ion krever ikke like mye vedlikehold som andre batterityper. Det er ikke utsatt for «hukommelseseffekten» og har ikke bruk for periodiske opp- og utladninger for å forlenge batterilevetiden.

Det har behov for et innebygget kretsløp (elektrolytt), som beskytter mot for høy strømtilførsel og spenning, for at batteriet ikke ødelegges ved opplading.

Kan opplades mellom 500-1000 ganger avhengig av hvordan batteriet brukes og vedlikeholdes.

Batteriene vil over tid miste effekt. Tre faktorer øker denne nedbrytingen: høy lagringstemperatur, lagring i fulladet stand og full utlading. Kilde: Wikipedia

Skru av funksjoner du ikke har bruk for

Selv om batteriene kjemper en tøff kamp mot minusgradene, er det noen enkle grep man kan gjøre selv.

Magnus Skinlo Thomassen er forskningsleder for bærekraftig energiteknologi i SINTEF. Han sier det er noen grep man kan gjøre for å berge batteriet i kulda. Foto: SINTEF

– Det lønner seg å skru av ting som bruker strøm, bluetooth og WiFi hvis du ikke trenger det, alt dette vil bidra til å bruke mindre strøm, sier forskeren.

Et annet tips er å skru av telefonen og holde den varm for eksempel på innsiden av jakka noen minutter før du forsøker å starte telefonen på nytt.

– Ellers gjelder det å skru ned lysstyrken på skjermen eller sette på «sparemodus». Det vil også hjelpe om man bruker en nødlader for å holde batteriet i gang, sier Thomassen.

– Tror ikke på ny teknologi med det første

De som er født før 1990 vil huske at telefonene gjerne holdt i dagevis, også i kuldegrader. Forklaringen er at dagens telefoner er som små datamaskiner og trekker enorme mengder strøm for å fungere sammenlignet med eldre modeller.

– Det er mye forskning på batterier, men jeg tror nok ikke vi vil se en rivende utvikling på batteriene, sier han.

Dermed må vi nok forholde oss til at det vil bli problemer med smarttelefoner i kulde også i tiden fremover.