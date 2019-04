Se for deg at du endelig kommer fram på hytta. Det er sent og butikken er stengt.

Du åpner kjøkkenskapet og titter inn på fortidens kjøp.

Sukkeret som har stått der siden...tja, når ble det egentlig kjøpt? Og hva med melet? I fjor sommer? Eller året før det igjen?

Er du en av de kresne, venter du kanskje til butikken åpner neste dag.

Men det er faktisk en rekke matprodukter som har bortimot uendelig holdbarhet så lenge det blir oppbevart på en ok måte.

Her er 8 av de:

1. Honning

Null stress hvis honningen har stått i årevis. Den kan du trygt bruke i både kveldsteen, i bakverk og som pålegg hvis sulten melder seg.

Faktisk kan honning stå nærmere hundre år, uten å gå ut på dato.

– Honning har tilnærmet uendelig holdbarhet, så lenge det ikke kommer for mye bakterier i den åpnede boksen. Det skal uansett svært mye til for at den blir dårlig, sier kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i Matvett AS.

2. Mel

Mel kan du bruke til mye. Finner du det i skuffen, kan du bruke det til å bake noe godt, - selv flere år etter at det i teorien skal ha gått ut på dato.

Det samme gjelder sukkeret som kanskje står ved siden av.

– Selv om det helt sikkert er muggsopp i kornet i skapet ditt, er dette i så lave mengder at det er liten fare. Skulle du være så uheldig å få mugg i melet, vil du merke dette ved at det klumper seg, og det får feil farge og lukt. Da bør du kaste hele posen, sier Schrøder.

Også havregryn holder lenge, men kan begynne å harske fordi det inneholder noe fett.

– Bruk nesa. Du vil merke det umiddelbart.

Har du gjær i skuffen som har gått ut på dato, er det ikke noe problem å bruke det. Heveevnen er nok litt redusert, men da kan du bare slenge oppi en pose ekstra.

3. Matolje

Kommunikasjonssjef i Matvett AS, Anne Marie Schrøder, sier de fleste tørrvarer og vanlig hermetikk har tilnærmet uendelig holdbarhet Foto: Moment Studio / Matvett

Ligger det noen gule rester av matolje i en av flaskene i kjøleskapet? Med utgått dato?

Bruk i vei!

Matolje har lang holdbarhet, også etter datomerkingen, så lenge det oppbevares mørkt, tett og kjølig.

– Bakterier og mugg er ikke et problem i matoljer, bare harskning, sier Schrøder.

Hun forteller at det er oljene som har et lavt innhold av flerumettet fett, som for eksempel olivenolje, som holder seg best. Det er fordi flerumettede fettsyrer lett oksiderer, særlig hvis det utsettes for lys, oksygen og varme.

4. Ris

Hva med å koke deg litt ris? Hvis du finner det i skuffen, skal det mye til for at det ikke kan brukes.

Er det oppbevart tørt og tettpakket har det praktisk talt uendelig holdbarhet.

Unntaket er brun ris som inneholder mer olje og derfor har kortere holdbarhetsdato.

5. Suppeposer og sauser

Tomatsuppe! Béarnaise-saus! Nam-nam.

Greit nok vil kanskje ikke smaken være helt som opprinnelig hvis det er lenge siden utløpsdatoen, men syk blir du ikke.

– Disse produktene er som regel frysetørket. Dette er en prosess der matvarene kjøles ned til mellom 10 og 20 minusgrader, slik at alt vannet fryser til is. Deretter utsettes maten for lavt trykk. Vakuumet gjør at isen går over til vanndamp som trekkes ut av matvarene, sier Schrøder.

– Verken mikroorganismer eller enzymer vil være i stand til å bryte ned næring i maten med under 1 % vann tilgjengelig, og disse produktene vil aldri være farlige eller usunne å spise

6. Hermetikk

Ok, denne visste du sikkert fra før. Men heremtikk er altså en ganske så smart oppfinnelse, så det må med.

Innholdet i moderne hermetikk varmebehandles slik at mikroorganismer dør, og har derfor nærmest uendelig holdbarhet. Men dersom hermetikkboksen buler kan det være tegn på bakterievekst, og da bør den kastes.

– Det samme gjelder uåpnede glass av for eksempel tomatpuré.

7. Sjokolade

Jippi!

Glem tomatpuré og ris, finner du en gammel sjokoladeplate i en mørk og kjølig skuff, er kvelden reddet.

Riktignok kan temperaturforskjeller ha gjort at den ser litt rar ut, sannsynligvis fordi olje og fett har skilt seg, men det er ingen fare å spise den så lenge den har blitt oppbevart riktig.

Det samme gjelder sjokoladepålegg, som jo også kan være et hyggelig funn.

8. Alkohol

Noe annet som kan være et hyggelig gjensyn, er en uåpnet boks med øl fra en tidligere hyttetur.

Det samme gjelder brennevin og vin.

Holdbarheten på slike produkter er veldig lang.

Se, lukt og smak før man kaster

Kort oppsummert: Det som kan se ut som en litt mager kveld, kan ende opp som en liten festaften av igjenglemt mat.

– Stabil og lav temperatur er ideelt for de fleste matvarer, så dersom du finner noen tilårskomne produkter innerst i skapet på hytta er sannsynligvis disse helt fine å spise, sier Kenneth Melsom-Johansen som er kokk og produktutvikler i Orkla Foods.

Kenneth Melsom-Johansen er kokk og produktutvikler i Orkla synes det kastes for mye mat. Se, lukt og smak før du kaster maten! Foto: Orkla Foods Norge

Det kan likevel være greit å bruke sansene og sunn fornuft, både før man smaker og før man kaster.

– Det er veldig viktig å bruke sansene før man bruker mat som har gått ut på dato. Se, lukt og smak på produktet. Ser det bra ut, er det veldig ofte det, sier Johansen.

I følge Johansen kastes det nesten 400 000 tonn spiselig mat i Norge hvert år.

– Handle smart og ikke minst lær opp barna til at man faktisk kan spise mat som har gått ut på dato, bare den ser, lufter og smaker bra, avslutter Johansen.

Trenger du flere tips? På Matvett.no sitt «Bruk opp-leksikon», kan du lese mer om oppbevaring og holdbarhet.