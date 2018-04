Denne fuglen er mindre pålitelig enn sitt rykte

– Lundefuglene har enda ikke kommet, men jeg håper de kommer i kveld, sier Torgrim Olaisen til NRK lørdag ettermiddag.

Den såkalte «Lundkommardagen» er en stor begivenhet på den karakteristiske øya Lovund i Lurøy kommune. Der finnes Helgelands største lundefuglkoloni som består av opp mot 300.000 fugler.

– Synet av fuglene er like fantastisk hvert år, og jeg følger alltid med, sier Olaisen.

Øya Lovund i Lurøy kommune har Helgelands største koloni av lundefugl. Foto: Nyhetsspiller

Gammel tradisjon

Han har vært guide på «Lundkommardagen» i mange år, og gleder seg stort til at lunden kommer tilbake. Lundefuglene ligger ute på havet om vinteren, og i april trekker de inn i tusenvis til områder med mye mat og til reirplass.

– Man ser flokkene ute i havet, og da blir det mye spenning om de kommer i land eller ikke. I tillegg er det gøy at når fuglen kommer inn så flyger de rett over oss, forteller Olaisen.

En flokk lundefugl som trekker inn mot land på Lovund ved Lundkommardagen. Foto: Lars Olve Hesjedal / Helgelands Blad

Samtidig er det mange som kan ende opp med å bli skuffet 14. april, som er en gammel tradisjonsdato. I fjor dukket Lundefuglen opp på Lovund 17. april. Andre år har guiden opplevd at de har kommet så tidlig som 7. april – og så sent som den 23.

– Trolig en myte

Tycho Anker-Nilssen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han forteller at grunnen til at lunden ikke er presise lengre handler om at den gamle tradisjonen kanskje bare er en myte.

– Det er ingen universell sannhet i at lunden dukker opp på en bestemt dato. Men lundefuglen på Lovund er mulig ganske forutsigbare, og har derfor for vane å dukke opp rundt «Lundkommardagen», og så har 14. april blitt gjennomsnittsdatoen, forteller Anker-Nilssen.

Tycho Anker-Nilssen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) Foto: Kari Skeie / NRK

– Likevel har vi ikke vitenskapelig bevis for at myten ikke er sann, siden vi ikke har undersøkt dette direkte på Lovund, sier Anker-Nilssen.

Anker-Nilssen forteller at de siste ti årene har lundefuglen langs kysten vært utsatt for matmangel, som i stor grad er styrt av klimaendringer. Og det kan spille en rolle for hvor lenge lunden blir på havet.

Frykter folk blir skuffet

Svein Ingebrigtsen i Lovund Skyss har satt opp båt på «Lundkommardagen». De tar folk med til Lovund og rundt øya slik at man kan se fuglene på havet i tilfelle de ikke er kommet i land enda.

– Vi venter faktisk en gruppe på 24 stykker som kommer helt fra Sør-Sverige, for å få med seg begivenheten, sier Ingebrigtsen.

Samtidig er Torgrim Olaisen bekymret over at folk vil bli skuffet på «Lundkommardagen».

– Jeg gruegleder meg fordi det er så mye folk med høye forventninger. Det er vanskelig å si akkurat når fuglene kommer, men at de kommer er helt sikkert, forteller Olaisen.