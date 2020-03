– Nødnettet i Vågan er nede, men vi har ei reserveløsning på SMS, opplyser teknisk sjef i Vågan kommune Svein Christensen til NRK.

Nødnettet er et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsaktører som gir avlyttingssikret kommunikasjon. Sist måned var det over 1,6 millioner samtaler over nødnettet.

Det skal være dimensjonert til å gi god kapasitet både i daglig, operativ tjeneste og ved større ulykker og hendelser.

– Litt tungvint

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Kai Eriksen, sier det skal være snakk om et strømbrudd som er årsaken til at nødnettet er nede.

– Det gjør det litt tungvint å kommunisere. Vi må nå bruke mobiltelefoner og kan ikke bruke nødnettet slik vi er vant med. Det gjør at ting kan ta litt lengre tid å gjennomføre, men det skal ikke gå utover folks sikkerhet.

Politiet fikk melding søndag. Også andre deler av Lofoten skal ha hatt problemer i løpet av helga.