Da treneren skulle takke for kampen, fikk Julie (28) hakeslepp: «Du vil vel heller ha en klem du»

30. april har gått inn i minneboka som en av de viktigste merkedagene for Idrettslaget Sortland i Vesterålen. På mange måter hadde ikke denne dagen trengt å være noe stor merkedag, men da Julie Voktor Pedersen satt penn til papir inne på klubbhuset, blusset noe historisk fram i lyset.

Julie Voktor Pedersen er den andre kvinnen som trener et herrelag på øverste nivå i Norge, og den tredje i norsk fotballhistorie.

Den andre er Eline Torneus, som er sjef for herrelaget til Skjervøy – i samme liga som Pedersen.

Nå har Sortland-treneren fullført sin første sesong med klubben og for kun noen få uker siden bestemte hun seg for å fortsette videre med laget.

– Banet vei for flere kvinner

Den historiske trenersigneringen har skapt engasjement og diskusjoner rundt om i hele landet. Nå er Pedersen en av kandidatene til Årets Nordlending.

– Med sin fotballfaglige styrke og væremåte har 28-åringen banet vei for flere kvinner i et mannsdominert idrettsmiljø, skriver juryen om kandidaten fra Sortland.

Selv forklarer Julie Voktor Pedersen at nominasjonen kom veldig uventet.

– Jeg ble egentlig utrolig overrasket. Først tenkte jeg at det var litt rart å bli nominert til noe sånt, men så lenge det er fokus på kvinnelige ledere i fotballen, så skjønner jeg det jo litt, forklarer hun.

Julie Voktor Pedersen er nominert til Årets Nordlending med bakgrunn i sin faglige styrke, sin væremåte og at hun har banet vei for flere kvinner i et mannsdominert idrettsmiljø. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Flere reaksjoner

Innledningen av sesongen ble derimot alt annet enn uproblematisk for treneren. Hun kom til et lag som hadde tapt samtlige av de fire første kampene i serien og sto med en målforskjell på -19. I tillegg var det mye styr innad i klubben og flere utenomsportslige utfordringer.

– Det var ganske rotete og kaotisk i klubben da jeg tok over. Jeg brukte mye tid på å få kontroll på alt, innrømmer Pedersen.

28-åringen er klar på at det ikke har vært noen store utfordringer med å trene herrelaget, men innrømmer at det har dukket opp noen spesielle situasjoner i løpet av året som har gått.

– De første månedene var det særlig en gjeng med utenlandske spillere på laget, som tydeligvis ikke var fornøyde med å ha en kvinnelig trener. De var ufine, lite samarbeidsvillige og det var virkelig en kulturkrasj, forteller hun.

– Stort sett positive tilbakemeldinger

Pedersen, som til vanlig jobber som idrettslærer på Sortland videregående skole, fikk også oppleve diverse stikk og kommentarer fra trenere fra motstanderlagene.

– Det er ikke noe tvil om at det har vært noen negative tilbakemeldinger i løpet av det første året. Det var blant annet en situasjon der jeg skulle takke motstanderens trener for kampen, og da jeg tok fram hånda sa han at «du vil vel heller ha en klem, du». Da husker jeg at jeg reagerte, sier hun.

– Men stort sett har jeg fått positive tilbakemeldinger fra folk, legger treneren til.

