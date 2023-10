Promoterer brystkreftkampanje med tilbud på vaskemidler: – Et sexistisk budskap

Oktober er måneden for å skape bevissthet rundt brystkreft. Et av tiltakene er Rosa Sløyfe-aksjonen i regi av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

Mange selskap og bedrifter har egne kampanjer i forbindelse med aksjonen. Deriblant Coop, som er hovedsamarbeidspartner med Kreftforeningen.

Denne uken kjører Coop spesielle Rosa Sløyfe-tilbud i sine butikker.

Blant annet har de hengt Rosa Sløyfe-logoen på vaskemidler, skjønnhetsprodukter, frukt og grønnsaker på tilbud.

En kampanje professor Katrin Losleben ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet ikke synes noe om.

Først reagerer hun på utvalget av frukt og grønt Coop velger å promotere både på Obs og Extra.

I forbindelse med kampanjen har de blant annet tilbud på epler.

– Frukt og grønnsaker er anerkjent som en viktig matvare og forebyggende mot kreft. I denne forbindelse er det fornuftig å sette i gang en aksjon med slike matvarer. At det er epler som vises her kan skyldes årstiden, men jeg kan også mistenke en liten sexistisk vits fra OBS-annonseavdelingen her, skriver Losleben i en e-post til NRK.

Hun viser da til at epler ofte brukes som betegnelse på kvinnebryster.

ROSAVASKING: Professor Katrin Losleben ved UiT Norges arktiske universitet mener Coop utnytter Rosa Sløyfe-kampanjen som et markedsføringsstunt. Foto: UiT Norges arktiske universitet

– Hvorfor ikke sitroner? Det vil i det minste være en referanse til den veldig smarte «Know your lemons»-kampanjen.

Professoren viser da til en internasjonal brystkreftkampanje med mål om å skape økt bevissthet rundt sykdommen, og å få flere kvinner til å sjekke seg selv.

Ved kjøp av frukt og grønnsaker går også 1 prosent av summen til Rosa Sløyfe-aksjonen.

– Det er pinlig lavt: For meg er det et tegn på at det åpenbart ikke handler om brystkreft, men om markedsføring, sier Losleben.

– Sexistisk budskap

Coop har også tilbud på vaskemidler og hårprodukter i forbindelse med Rosa Sløyfe-aksjonen. I den forbindelse gir de 2,5 kroner til Rosa Sløyfe for hvert produkt du kjøper.

– Jeg kan ikke unngå å se det sexistiske budskapet i dette. «Kvinner, dere er rammet av brystkreft, men her og nå er det dere som vasker toalettet og huset». Det forsterker utdaterte kjønnsbilder, skriver Losleben.

Også mener hun at kampanjen handler mer om markedsføring enn om å støtte Rosa Sløyfe-aksjonen.

Julia Reksten reagerer ikke like sterkt på kampanjen til Coop.

– Jeg synes at det er bra med fokus på Rosa Sløyfe og Coop pleier jo å være aktive med kampanjer, skriver hun i en e-post til NRK.

Reksten er selvutnevnt aktivist, og engasjerer seg blant annet i kjønnskamp og likestilling.

Hun mener tilbudsvarene fra Coop passer for alle mennesker, uavhengig av kjønn, sykdom eller legning.

SPENT: Julia Reksten spent på hvilke produkter Coop og andre vil promotere i november, når det er prostata- og testikkelkreft som er i fokus. Foto: Helene Fosse

– Men dersom vi ser på kampanjen med et normkritisk blikk, så kan det tolkes som noe en ser på som «kjønnede varer» og som opprettholder at kvinnehelse og «kvinneting» handler om renhet og skjønnhet.

Hun savner imidlertid et litt bedre mangfold blant produsentene Coop har gått sammen med i forbindelse med Rosa Sløyfe-kampanjen.

PARTNERE: Coop samarbeider med Lano (såpe), Comfort (rengjøring), Jif (rengjøring), Lypsyl (kosmetikk), Omo (rengjøring), Dr. Greve (såpe og sjampo), Define (hårprodukter) og Sunsilk (rengjøring). Foto: Petter Strøm / NRK

Professor Katrin Losleben har også forslag til hva som kunne vært gjort annerledes.

– Hva med produkter som menn tradisjonelt kjøper, som kjøtt, eller andre varer som tekniske apparater eller familiespill? spør hun.

– Eller kanskje bare én dag hvor 5 prosent av alle produkter går til kreftforeningen? Enda bedre vil jeg si ville det være hvis Coop AS bare vil donere til Kreftforeningen uten å legge det på kundene og bruke det som markedsføring.

Coop forstår ikke kritikken de får.

Hva synes du om tilbudene til Coop? Det er fint at de støtter Rosa Sløyfe-aksjonen🎗️ Hårreisende gammeldags😠 Lar meg ikke engasjere🤷‍♀️ Vis resultat

Har donert 65 millioner kroner

– Grunnen til at vi har valgt disse produktene henger sammen med at sunt kosthold og fysisk aktivitet er blant de viktigste faktorene for å forebygge kreft, skriver Simen Kjønnås Thorsen i en e-post.

– Når det gjelder fysisk aktivitet, vil nok mange foretrekke å både dusje og vaske klær i etterkant. Øvrige produkter er valgt ut fordi de er populære hverdagsprodukter som alle kan ha god nytte av, og vi har stor tro på at både kvinner og menn bidrar til kles- og husvask.

Coop har samarbeidet med Kreftforeningen i brystkreftsaken siden 2006. I løpet av de årene har de bidratt med over 65 millioner kroner.

GODT MERKET: Tilbudsvarene i forbindelse med Rosa Sløyfe-aksjonen er godt merket i Coop sine butikker. Foto: Petter Strøm / NRK

– Kreft er dessverre noe som berører altfor mange av oss. Vi i Coop er stolte over å være en av hovedpartnerne til Rosa Sløyfe-aksjonen og en såpass stor bidragsyter i kampen mot kreft, skriver Thorsen.

– Hvert år ser vi med glede på at Rosa Sløyfe-aksjonen engasjerer ansatte, kunder og medlemmer, som alle bidrar på flere ulike måter. Vi har også tett dialog med Kreftforeningen og Rosa sløyfe, og vi får gode tilbakemeldinger på vårt bidrag.

I år selger Coop rosa gjenbruksnett i sine butikker i oktober. 5 kroner fra hvert salg går til Rosa Sløyfe-aksjonen. De selger også årets designsløyfe, i tillegg til å legge til rette for donasjoner i Coop-appen.

Rosa Sløyfe-aksjonen er selv godt fornøyd med samarbeidet de har med Coop.

FORNØYD: – Coop med store donasjoner og masse synlighet rundt denne viktige tematikken, sier Cathrine Eide i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

– Coop har bidratt med over 65 millioner kroner til Rosa Sløyfe-aksjonen. Pengene har gått til livsviktig forskning på brystkreft og bidratt til at 9 av 10 kvinner overlever brystkreft i dag, sier informasjonssjef i Kreftforeningen, Cathrine Eide.

For dem utgjør 1 prosent av frukt- og grøntsalget til Coop omtrent 5 millioner kroner. I tillegg til at det er sunne varer som er viktige i forebygging av kreft.

Når det gjelder at Coop kjører tilbud på rengjøringsartikler og hårprodukter, ser Eide bare fordeler.

– Vi samarbeider tett med Coop og Orkla, og er opptatt av å fronte produkter som vi tror vil bidra med mest mulig midler til brystkreftsaken.