Bodøværing til topps i American Music Awards

Natt til søndag i forrige uke ble prisen for den beste pop- og rocklåten i 2020 delt ut. Helt til topps gikk Dua Lipa og sangen «Don't start now» som har herjet hitlistene i år.

Bak den enorme hiten står bodøværingen, Caroline Ailin Furøyen (31), som har vært med på å skrive teksten, sammen med to andre låtskrivere.

– Oh my god! utbrøt Dua Lipa, da det ble klart at hennes låt vant prisen.

– Dette er sykt! Tusen takk til teamet mitt, og ikke minst til Ian Kirkpatrick, Emily Warren og Caroline Ailin. Jeg kunne ikke gjort dette uten dere, fortsatte hun.

Dua Lipa takket Caroline Ailin fra Bodø i sin takketale under prisutdelingen American Music Awards natt til søndag. Du trenger javascript for å se video. Dua Lipa takket Caroline Ailin fra Bodø i sin takketale under prisutdelingen American Music Awards natt til søndag.

«Don't start now» var nominert sammen med andre monsterhiter som Lewis Capaldis «Someone you loved» og The weeknd «Blinding lights».

– Herregud! Vi må feire! ropte Dua Lipa og vinket til kamera fra London.

– Skummelt i starten

Fra før har Ailin skrevet låten «New Rules» som ble Dua Lipas første hit.

– Det er ikke noen forskjell å være med å skrive en suksesslåt, enn å skrive en annen låt. Jeg pleier ikke merke det på forhånd, vi har det bare gøy og liker det vi holder på med, sa Ailin i et intervju med NRK Nordland på radio i april.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Ailin om samarbeidet med Dua Lipa, og prisutdelingen i helgen.

– Å jobbe med så store artister var litt skummelt i starten. Man blir redd for å ikke prestere, men etter hvert blir man mer vant og ikke så redd i studio lenger, sa hun den gang.

Til vanlig bor hun i Los Angeles og jobber med å skrive låter rundt fem dager i uka, og ser ikke mange likheter mellom den nye og den gamle hjembyen.

– Det er et surrealistisk liv her borte, men jeg har det veldig fint og jobber med nye artister og produsenter hver eneste dag.

Ailin var nominert til spellemannprisen i vår, i kategorien «Årets internasjonale suksess»