Byttet ut avkappet hestehode med lekehest etter reaksjoner

Øystein Meier i Samfunnspartiet i Hemnes på Helgeland har gjort seg bemerket for sine spesielle stunt. Denne uken plasserte han et avkappet hestehode på en nidstang ute på Røst i Lofoten for å protestere mot oljeboring i nord.

Det gjorde han i forbindelse med partiets valgkampåpning, med velsignelse fra grunneier Kent Harald Storåker som stilte eiendommen til disposisjon.

Meier ga i går uttrykk for at det ikke forelå noen planer om å fjerne hestehodet, til tross for at andre oljemotstandere reagerte.

Men som følge av blant annet drapstrusler mot hunden til Storåker og kritikk fra ordfører og lokalbefolkning, er hestehodet nå erstattet med et lekehode, melder Fiskeribladet Fiskaren.

Slik så det originale hestehodet ut. Foto: Rune Kr Ellingsen

Har fått markert synspunktet sitt

Til NRK sier grunneieren at han ikke ønsker bidra til splid og fiendskap med sambygdinger, og at de derfor bestemte seg for å gjøre «en liten vri».

I morges spikret Storåker datterens hestehode på en stang og tok det ekte hestehodet ned. Foto: KENT HARALD STORÅKER

– Vi har fått markert vårt budskap i saken, sier Storåker, og legger til at han egentlig ikke forstår reaksjonene etter stuntet.

– Dyr slaktes hver dag uten at man ser noe galt i det. Det er et paradoks at barn får leke med nidstenger med hestehode på, som man får kjøpt på lekebutikker – uten at det vekker avsky. Det burde vært like ille.

Storåker er for øvrig sønn av tidligere fisker Trond Storåker, som ble rikskjent etter at han i 2001 la fiskebåten foran og stoppet slepet av boreriggen Transocean Arctic vest av Lofoten, ifølge Fiskeribladet, noe som fikk politiske konsekvenser.

– Jeg er oppvokst med en far som var sterkt engasjert i saken, en arv jeg viderefører. Jeg vil støtte enhver aksjon mot oljeboring, uavhengig av partitilhørighet, sier Kent Harald Storåker.

Fornøyd

I et skriv fra Samfunnspartiet kommer Meier og co. med følgende stikk:

– Siden ordføreren samt en del andre innbyggere på Røst viser større bekymring for at barn muligens skal kunne bli støtt og traumatisert av å se et ekte hestehode på en nidstang, enn bekymringen for ødeleggelse av torskens fødestue, tas det originale hestehodet ned.

Ordfører Tor-Arne Andreassen er uansett fornøyd med at det har blitt tatt til fornuft, og sier til Fiskeribladet at harmonien nå kan «gjeninntas på Røst».

Også leder Wenche Cumming for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er glad for at hestehodet er byttet ut. Hun sa i går at de var glade for støtten i saken, men at heller ikke de likte virkemiddelet.

– Vi har sagt klart fra hva vi synes, og et lekehestehode er i alle tilfelle bedre enn et ekte, fastslår Cumming overfor NRK.