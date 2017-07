Satte opp avkappet hestehode i oljeprotest

For seks år siden satte Øystein Meier opp avkappede hestehoder utenfor Stortinget for å protestere mot høye strømpriser.

Nå er lederen i Samfunnspartiet, som også er kjent for andre spesielle stunt, i gang igjen.

Denne gangen har han, i forbindelse med partiets valgkampåpning, plassert et avkappet hestehode på en nidstang ute på Røst i Lofoten for å protestere mot partiene som vil åpne området for oljeboring.

Øystein Meier poserer foran hestehodet ute på Røst. Foto: Rune Kr Ellingsen

– Denne nidstang reises i protest mot den menneskeforaktelige grådighet som har utviklet seg i kjølvannet av den internasjonale storkapitals evige jakt etter lukrativ avkastning og forrentning på sin kapital, skriver Meier i en pressemelding.

Ønsker å fjerne hestehodet

Men ute på Røst blir hestehodet ikke spesielt godt mottatt.

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ordfører Tor Arne Andreassen (Ap), som også er oljemotstander, forteller til NRK at rådhuset har fått mange telefoner fra småbarnsforeldre som ønsker hestehodet fjernet.

– Det er mye unger i området og flere foreldre har ringt. De mener dette ikke passer seg, sier han til NRK.

– Hva mener du?

– Jeg må bare si at jeg ikke har sansen for sånne ting. Men de må bare styre på. Jeg tror de uansett har bomma hvis de tror dette skal rekruttere folk på Røst, for her ute er omtrent alle mot oljeboring i Lofoten allerede, sier ordføreren.

– Vil dere forsøke å få hestehodet fjernet?

– Jeg snakket med rådmannen for å se hva vi kan gjøre, men det er ikke enkelt å få det bort. Det er satt opp på en privat eiendom og vi har tross alt ytringsfrihet her i landet.

– Skaper avsky

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er glad for støtten til saken, men liker dårlig virkemiddelet Meier har tatt i bruk.

– Å bruke slike groteske virkemidler skaper avsky, og satt i sammenheng med Folkeaksjonens arbeid, vil det kun bidra til negative holdninger, sier leder Wenche Cumming.

– Folkeaksjonen tar sterkt avstand fra slike makabre «stunt» for å sette søkelyset på et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi ber Samfunnspartiet fjerne nidstanga, fortsetter hun.

Men Meier, som bor på Hemnes på Helgeland, har ingen planer om å fjerne nidstangen.

– Til fuglene har fått sitt, svarer han på spørsmål fra Fiskeribladet om hvor lenge «installasjonen» blir stående.

Slik ser hestehodet ut oppe på nidstangen. Ifølge en pressemelding fra Samfunnspartiet er hodet kjøpt på et slakteri. Foto: Rune Kr Ellingsen