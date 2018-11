En togtur på Nordlandsbanen kan fort bli en prøvelse for dem som er opptatt av annet enn vakker natur. De fleste som har reist den 72 mil lange togstrekningen mellom Trondheim og Bodø har fått erfare at mobildekningen er nærmest ikke-eksisterende.

Og det er ingen løsning i sikte. Nylig lanserte Jernbanedirektoratet sin plan for bedre mobil- og nettdekning til togreisende, og der ligger Nordlandsbanen nederst på prioriteringslista.

Passasjerene på Nordlandsbanen må derfor se langt etter bedre mobildekning. Samtidig anbefaler det statlige foretaket å ikke bygge like god dekning i mindre folkerike områder, fordi teknologiutviklingen skjer så raskt.

Det er hinsides all fornuft, mener stortingsrepresentant for SV, Marius Jøsevold.

– Det er ganske tragisk at Jernbaneverket ikke ser de behovene vi nordlendinger har på Nordlandsbanen, sier SV-leder i Nordland, Marius Jøsevold. Foto: Anita Borkamo / NRK

– Vi nordlendinger er vant til å vente. Vi har i grunnen ventet på en oppgradering helt siden 1962, da Nordlandsbanen kom til Bodø. Det er ganske tragisk når Jernbanedirektoratet og det politiske miljøet i Oslo overhodet ikke ser oss nordlendinger og de behovene vi har.

– Kommer aldri til å bygge ut med den argumentasjonen

Han har reist med tog både i nord og sør, og konstaterer at det ikke er noe problem å lese nettaviser mellom Oslo og Gardermoen. Men det er helt umulig å gjøre det samme mellom Mo i Rana og Bodø.

– Jeg skjønner ikke den argumentasjonen om at de skal prioritere byene. På Østlandet er det god dekning, men mellom Steinkjer og Bodø er det stort sett helt svart. I nord handler det om å løfte en gruppe passasjerer som ikke har noe.

Spesielt reagerer Jøsevold på argumentet fra direktoratet om at det er like greit å vente med å bygge ut mobilnettet fordi teknologiutviklingen går så raskt.

– Det blir som å diskutere om man skal kjøpe ny TV. Alle vet at TV-en som kommer på markedet om et halvt år garantert er bedre enn TV-en vi kan kjøpe nå. Dersom man tenker slik kommer vi aldri til å kjøpe oss ny TV. Følger man den argumentasjonen kommer man aldri til å bygge ut, fordi det vil alltid komme en teknologi som er bedre.

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim først

Nordlandsbanen er en av jernbanestrekningene med dårligst nett- og mobildekning i Norge. Men kommunikasjonssjef i direktoratet Svein Horrisland sier pendlere rundt de største byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim skal prioriteres først.

– Det haster mest å få bygd ut der det er størst befolkningstetthet.

Ikke bare må nordlendingene vente. Direktoratet vil heller ikke anbefale at dekningen på Nordlandsbanen blir like godt utbygd som resten av landet, fordi teknologiutviklingen innenfor telekommunikasjon skjer så hurtig at det kan være lurt å vente.

– Hvis en teknologiutvikling kan gjøre det enklere å bygge ut mobilnettet langs Nordlandsbanen, er det verdt å vente på, sier Horrisland.

Jøsevold mener argumentet med å vente og se er svært urimelig.

– Rundt de største byene er mobildekningen allerede godt utbygd. Da bør det prioriteres å løfte Nordlandsbanen opp til et nivå som er bedre enn ingenting, sier Jøsevold.

Regjeringen har bedt Jernbaneverket jobbe videre med planen fram mot neste rullering av nasjonal transportplan. I mellomtiden skal tog over hele landet få utstyr som forsterker mobilsignal. Men også her må nordlendingene vente.

– Arbeidet begynner til neste år. Østfoldbanen og mer tettbebygde strøk er prioritert, men endringene vil komme til Nordlandsbanen etter hvert, sier Horrisland.