Har du hørt om E-pal?

Det er en digital plattform hvor gamere kan finne nye venner å spille sammen med.

Eller; de kan betale for en ny venn å spille med.

Med den virtuelle valutaen buff betaler brukere for å bestille en spillvenn på E-pal.

En av disse spillvennene er 23 år gamle «Your Queen».

– I fjor tjente jeg omtrent 42 000 kroner, forteller hun til NRK.

«Your Queen» er aliaset den unge kvinnen bruker på E-pal. Hun ønsker ikke å stå frem med sitt ekte navn, men NRK kjenner identiteten hennes.

– Det finnes noen som stalker fordi de blir avhengige av ei jente de liker på E-pal, sier hun.

E-pal har eksistert siden 2020, og var i utgangspunktet en plattform der du kunne leie såkalte e-girls. Nå kan du leie gamere av alle kjønn.

«Your Queen» har hatt profil på nettstedet siden starten.

I dag er hun rangert som nummer én blant norske e-pals, og kan ha nærmere 10 kunder i løpet av en dag.

De fleste av disse er fra USA, men «Your Queen» forteller at hun har kunder fra rundt om i hele verden.

– Ofte sitter jeg i 5–7 timer på kontoret og spiller.

Spiller med ensomme menn

Ifølge nettsiden Similarweb.com har E-pal mellom 800.000 og én million brukere i måneden.

I overkant av 60 prosent av brukerne er voksne mellom 18 og 34 år.

Og omtrent tre av fire er menn.

Den store overvekten av mannlige brukere passer godt med «Your Queens» kundeprofil. Hun forteller at nesten alle hennes kunder er menn.

– Menn som tar kontakt ser ofte etter selskap. Noen å prate med, eller spille sammen med.

Mange er sjenerte i starten, men samtalene flyter lettere etter hvert, forteller hun.

– De fleste snakker om hverdagen. Andre bestiller chat for å bli flinkere til å prate med kvinner, fordi de føler de ikke er helt vant til å prate med dem.

– Tror du at noen av kundene er ensomme?

– Ja, noen av dem føler jeg er det, sier hun.

Hun tror noen av de som tar kontakt sitter mye inne, og ikke treffer mange mennesker utenfor hjemmet.

– Jeg føler meg nesten som en psykolog for noen av dem. De kan prate om alt til meg.

Mener det er mye bra med å betale for spillvenner

Kamilla Knutsen Steinnes er stipendiat i Adferdsanalyse ved Oslo Met. Hun har forsket mye på spilling og sosiale relasjoner.

Knutsen er ikke overrasket over at «Your Queen» tidvis føler seg som en psykolog.

– Gaming er en sosial aktivitet. Man snakker ikke bare om spillet, men om TV-serier, skole, alt mulig. Hvis du spiller med fremmede, er det flere som forteller at de savner det sosiale. Sånn sett forstår jeg at noen vil kjøpe spillvenner.

Foto: SONJA BALCI / OSLOMET

Det å kjøpe en spillvenn kan være bra på flere måter, sier hun:

– I flere spillmiljøer er det mye hets og stygg språkbruk. Men når du kjøper en spillvenn, kan du få støttende ord og mestringsfølelse.

– Mange av spillvennene er flinke spillere med høy ranking, og dermed kan de også hjelpe deg å komme videre til et høyere nivå i spillet, sier hun.

– Så vi skal ikke automatisk synes synd på dem?

– Ikke nødvendigvis. Noen kjøper en spillvenn for å bli bedre i spillet, andre fordi de bare vil sikre seg en hyggelig opplevelse der og da.

Men mange gjør det av ensomhet. Likevel påpeker Knutsen at det er fint at de har tilbudet.

Og det er en grunn til at dette har vært et fenomen i spillverden i lang tid.

– Det er jo fordeler for begge parter her.

Pass på egen sikkerhet

Selv om hun har mye fint å si om kjøp av spillvenner, kommer Knutsen med en advarsel til de som vurderer å bli e-pal; uansett hvilket kjønn de har.

Hun bekrefter det «Your Queen» sier om at det har vært tilfeller der kunder har fått så sterke følelser for sin e-pal at det har endt stygt.

– Derfor er det er viktig å passe på egen sikkerhet og personvern. Vit mest mulig om de du spiller med, og hva motivasjonen deres er, sier hun.

Ikke ekte vennskap

Universitetslektor Egil Trasti Rogstad ved Nord universitet er positiv til gaming som en sosial aktivitet.

– Gaming kan hjelpe oss ivareta eksisterende sosiale relasjoner og senke terskelen for å komme i kontakt med/stole på fremmede. Det kan også bidra til å motvirke ensomhet.

I Medietilsynets rapport om barn og medier fra 2022, kommer det frem at flesteparten av barn og unge mellom 9 og 18 år som gamer, synes det er en sosial aktivitet.

Men selv om gaming i seg selv kan være sosialt, er Rogstad likevel kritisk til tjenester som tilbys på e-pal.

– Det at man kan tjene penger på å bli en spillvenn reiser flere etiske spørsmål ettersom vennskap normalt sett ikke innebærer at den ene parten betaler den andre for å få oppmerksomhet og omtanke.

Han forteller at vennskap normalt sett skal være bygd på gjensidig respekt, hengivenhet og omtanke.

– Hvis den som tilbyr denne typen tjeneste ene og alene er motivert av økonomiske grunner, snakker vi ikke om et reelt vennskap.

– Det kan være hensiktsmessig for folk som leter noen å spille med og se seg etter andre måter å møte spillere på som ikke innebærer en økonomisk komponent.

– Blir som en ekte venn

«Your Queen» forteller at flere av kundene er gjengangere, og at enkelte gjerne betaler for flere spill i løpet av dagen.

Hun mener at hun blir godt kjent med kundene hun spiller sammen med ofte, og at noen blir det hun kaller en ekte venn.

– I noen anledninger spiller jeg med personen gratis, men så betaler de likevel av og til for å støtte meg.